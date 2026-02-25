タレントのおかもとまり（35）が、スタジオで自身のバストサイズを突然告白し、豊胸を公表しているてんちむ（32）を巻き込んで男性陣に究極の二択を迫る一幕があった。

【映像】おかもとまりのサイズ＆グラビア写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。2月24日配信回では、整形美女たちが真実の恋を探す企画「シリコンズラブ」の完結編が放送され、スタジオにはおかもとまりとてんちむがゲストとして登場した。

番組内では、おかもとが昨年発売した大胆な写真集の話題から、身体のパーツに関する議論へと発展した。1児のシングルマザーでありながら、35歳で11年ぶりのグラビアに挑戦したおかもとは、自身の肉体について「天然でBなんですよ」と突然の告白。隣に座るてんちむにもサイズを尋ね、「加工（整形）で、今Gぐらいあります」という答えをもらった。

その後、おかもとは間髪入れずに男性陣に対し、「加工のGと、天然のB、どっちがいいですか！？」と質問。このあまりに直球な問いかけに、ニューヨークの屋敷裕政らは「すごい難しい二択」と困惑を見せたが、相方の嶋佐和也は「俺、でも豊胸のGかな」と本音をポロリ。屋敷から「こいつはハーレーダビッドソンみたいな女が好きなんですよ」と証言されると、嶋佐は「1800ccくらいの女子が好きなんです」と語り、スタジオは爆笑に包まれた。