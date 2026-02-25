2月22日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、メジャーリーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆選手の活躍を紹介。元MLBプレーヤーの川粼宗則がその華々しいデビューを祝福した。

【映像】自身の経験を振り返る川粼の表情

番組冒頭、MLBオープン戦に出場した村上選手の2安打・2打点に触れた川粼は、「まずはおめでとうございます」と祝福。その上で、「すごく緊張する中、しかも渋滞で試合ギリギリ、バタバタだったらしい！」と、事故渋滞に巻き込まれるという予期せぬハプニングにも言及した。

そして「メジャーでは球場を移動するときに渋滞していると、たまにギリギリになることがある。初戦でそんなことになっちゃって…」と自身の経験をふまえつつ労う場面も。そんな中で、「大慌てした中でも2安打ですよ！ きっちり結果出したので」と称賛していた。

さらに「僕は初戦のとき、三振。全然ダメだった。メジャーってすげえとこなんだ…と思った」と空を仰いで自身のMLBデビューを振り返りつつ、「さすが村上選手、大したもんです！」と改めてその快挙を祝福していた。

（ABEMAスポーツタイム）