ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354.T>が３日ぶりに反発している。この日、企業内のデータ活用を促進するデータエンジンサービス 「ＣＯＲＥＶＩＯ ＧＲＩＤ（コレヴィオグリッド）」のサービス提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



「ＣＯＲＥＶＩＯ ＧＲＩＤ」は、同社が２５年１２月に発表した企業活動の変革を支援する新ブランド「ＣＯＲＥＶＩＯ」の第１弾ソリューション。企業内に分断・蓄積されたさまざまな構造・形式のデータを柔軟に接続して統合・標準化し、意思決定や業務改善ですぐに活用できる環境を実現するデータ統合基盤を中心としたサービスで、同社では今後、このデータ統合標準基盤を中核に据えて、業務プロセスの改善・自動化を実現するアプリケーション群を順次展開し、データを起点とした企業変革を継続的に支援する。



出所：MINKABU PRESS