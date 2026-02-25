¡Ô¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Õ1°Ì¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¿ÉíåÉ¾²Á¤Î¡ÈÌÂºî¡É
¡¡ÆüËÜ¤Î¡È¥ä¥ó¥¡¼¡ÉÊ¸²½¤¬À¤³¦¤Ë¿Íµ¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡ÖNetflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤¬³¤³°¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Î¿Íµ¤¥ä¥ó¥¡¼Ì¡²è¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç½÷À»ëÄ°¼Ô¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¡Ö¥¤¥Þ¥¤¥Á¡×¤È¤·¡¢1000¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È!
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¹ë²Ú¤Ç¤â¡Ä
¡Ö³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¤Æ´¨¤¤¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÊ¡ÅÄÁÈ¥Î¥ê¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦30ºÐ¡Ë
¡¡ºÇ¶¯¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¤¬3°Ì¤Ë¡£
¡ÖµÓËÜ²È¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì¤µ¤ó¤Î¥Î¥ê¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯¤ÆÄ¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤·¤Ä¤³¤¤¿ÆÉã¥Î¥ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡©
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦30ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ï¹ë²Ú¤À¤±¤É¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦37ºÐ¡Ë
¡¡LDH½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤òÃæ¿´¤Ë³Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡ØHiGH¡õLOW¡Ù¡Ê'15Ç¯¡Á¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£5¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¡ÖSWORDÃÏ¶è¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Î¹³Áè¤äÃç´ÖÆ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¼çÌò¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤â¤É¤ó¤ÊÁè¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉ¤ª¤¦¤È¤»¤º¤Ë¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ÎÍðÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£EXILE·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¡¢±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¡¢»ÖÂº½ß¤µ¤ó¤Ê¤É³Æ»öÌ³½ê¤Î¥¤¥±¥á¥óÀÄÅÄÇã¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÎ®¤·¸«¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤¤ºîÉÊ¤«¤â¡£
¡¡²¿ºî¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥±¥ó¥«¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤ËÉ¬¤ºÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤¬·ã¥¢¥Ä¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄ¤Ç¶¶¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤â¸Å¤ÎÉ¤¥ä¥ó¥¡¼½¤¬¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¥¦¥±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡É¾²Á¤Ï¥í¡¼¤Ç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¡©
¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è!¡×
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¦41ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è!¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦32ºÐ¡Ë
¡¡1°Ì¤Ï¡¢AKB48¤¬Áí½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¸¤¹¤«³Ø±à¡Ù¡Ê'10Ç¯¡Á¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£°Ì¾¹â¤¥ä¥ó¥¡¼¹â¹»¡¦»äÎ©ÇÏÏ©¿Ü²Ã³Ø±à¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¡ÊÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ë¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿ÃÏÌ£¾¯½÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥±¥ó¥«¤¬ºÇ¶¯¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ÖÅö»þ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿AKB48¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤±éµ»¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤âÌ£¤È¤¤¤¦¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡Ã¯¤â¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡©
¡¡¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ÏÊ¿À®½é´ü¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡©
½÷À»ëÄ°¼Ô1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¶¯¡×¥ä¥ó¥¡¼ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é