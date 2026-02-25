¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤Î22ºÐÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡½é¥´¡¼¥ë´Þ¤à2ÆÀÅÀ¡Ä»Ø´ø´±Àä»¿¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¡×
¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÏQPRÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¤ËÂè34Àá¤ÇQPR¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¾¾ÌÚ¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¸¬µõ¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥³¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¤ËÈ¿±þ¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5-0¤Î°µ¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ïºòµ¨¤Ï¥È¥ë¥³¡¦¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÉüµ¢¤·¤¿¡£½øÈ×Àï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤ÏÀ¸Íè¤Î¼«¿®¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÁª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤È¸¬µõ¤µ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÉå¤é¤º¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¾¾ÌÚ¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÎ×¤à»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤À¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¤Ë¡¢´ð½à¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ç¤â·è¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¡£ËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¡£Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤»¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¾¾ÌÚ¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á7»î¹ç¤Ï5¾¡2Ê¬¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î6°Ì¥ì¥¯¥µ¥à¤È4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Èº¹¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë