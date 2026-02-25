¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¶Ê¼Ô·âÇË¤Ç¤ÎCL¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò¸Ø¤ë¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¡Ä¸åÈ¾¤Î½¤Àµ¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºâÀ¯Åª¤Ë¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¡×¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÆÍÇË¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌî¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï24Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç4¡Ý1¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï2»î¹ç¹ç·×7¡Ý4¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÂÐÀï¤ËÂ³¤ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤ï¤ä¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î½¤Àµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¸å¡¢¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤è¤ê¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸òÂåÁª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Äº£¤Ç¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶¯¤¤å«¤ò´¶¤¸¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤è¡£Áê¼ê¤ÏºòÇ¯¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤òÇË¤Ã¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Î½¤Àµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿MF¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Î³«»ÏÁá¡¹¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà¤é¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¹¶·â¤Ç¤â¤Ã¤È·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Î¥´¡¼¥ë¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Áª¼ê¸òÂå¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò³°¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¶½Ê³¤¹¤ë¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£¤É¤Á¤é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²þÁ±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºâÀ¯Åª¤Ë¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¡¢ºÍÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£²þÁ±¤·¤Æ¾¡¤Á¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×
