【モデルプレス＝2026/02/24】ABEMAでは、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース」（毎週火曜よる8時〜）を2026年2月24日より放送。ここでは、これから番組での活躍が期待される約14000人の中から選ばれた＃1放送後の候補者19人を紹介する。

◆◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」って？


同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。

また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。

◆安達純奈（Junna Adachi）


出身：東京都

◆安田明香梨（Akari Yasuda）


出身：長野県・東京都

◆宮本紗良（Sara Miyamoto）


出身：愛知県
経歴：LDHダンサー

◆桑原彩菜（Ayana Kuwahara）


出身：広島県
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY

◆荒武凜香（Rinka Aratake）


出身：大阪府
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演

◆黒川穂香（Honoka Kurokawa）


出身：埼玉県
経歴：「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演、元VIGU

◆松浦なる（Naru Matsuura）


出身：埼玉県

◆城守星愛（Seria Jomori）


出身：神奈川県

◆森穂乃香（Honoka Mori）


出身：大阪府

◆星野紗衣奈（Shaina Hoshino）


出身：神奈川県

◆西山紗羅（Sarah Nishiyama）


出身：愛媛県

◆村田莉花（Rira Murata）


出身：東京都

◆大城莉瑛羅（Jayla Oshiro）


出身：沖縄県
経歴：「UNIVERSE TICKET」出演

◆大谷碧空（Aoi Otani）


出身：大阪府

◆沢田沙羅（Sara Sawada）


出身：神奈川県

◆津波古妃織（Hiori Tsuhako）


出身：沖縄県

◆土方エレナ（Elena Hijikata）


出身：神奈川県（ドイツ）

◆飛咲来（Sakura Tobi）


出身：富山県

◆矢崎彩愛（Sara Yazaki）


出身：神奈川県

