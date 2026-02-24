【WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワースカ）プロフィール一覧】“1人を選ぶ”HYBEオーディションに「日プ女子」「ガルプラ」出身者が参加＜＃1放送後時点＞
【モデルプレス＝2026/02/24】ABEMAでは、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース」（毎週火曜よる8時〜）を2026年2月24日より放送。ここでは、これから番組での活躍が期待される約14000人の中から選ばれた＃1放送後の候補者19人を紹介する。
【写真】HYBE新オーディション参加の「日プ女子」出身美女
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバーIROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
＜以下、参加者たちのプロフィール＞
◆◆参加者プロフィール
※名前、出身地、経歴
◆安達純奈（Junna Adachi）
出身：東京都
◆安田明香梨（Akari Yasuda）
出身：長野県・東京都
◆宮本紗良（Sara Miyamoto）
出身：愛知県
経歴：LDHダンサー
◆桑原彩菜（Ayana Kuwahara）
出身：広島県
経歴：「Girls planet 999」出演、元RIRYDAY
◆荒武凜香（Rinka Aratake）
出身：大阪府
経歴：「Girls planet 999」「CHUANG ASIA（創造営2024）」出演
◆黒川穂香（Honoka Kurokawa）
出身：埼玉県
経歴：「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演、元VIGU
◆松浦なる（Naru Matsuura）
出身：埼玉県
◆城守星愛（Seria Jomori）
出身：神奈川県
◆森穂乃香（Honoka Mori）
出身：大阪府
◆星野紗衣奈（Shaina Hoshino）
出身：神奈川県
◆西山紗羅（Sarah Nishiyama）
出身：愛媛県
◆村田莉花（Rira Murata）
出身：東京都
◆大城莉瑛羅（Jayla Oshiro）
出身：沖縄県
経歴：「UNIVERSE TICKET」出演
◆大谷碧空（Aoi Otani）
出身：大阪府
◆沢田沙羅（Sara Sawada）
出身：神奈川県
◆津波古妃織（Hiori Tsuhako）
出身：沖縄県
◆土方エレナ（Elena Hijikata）
出身：神奈川県（ドイツ）
◆飛咲来（Sakura Tobi）
出身：富山県
◆矢崎彩愛（Sara Yazaki）
出身：神奈川県
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】