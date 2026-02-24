全国的な記録的“渇水”。東海地方でも水不足が続いていますが、少なくなっているのは、ダムの水だけではありません。

【写真を見る】水没した集落の名残? ダムは干上がり湖底には足袋やブラウン管のテレビが… 3月中旬にも貯水率0%になる可能性 愛知の豊川用水

（大石邦彦アンカーマン）

「豊川用水の水源地、愛知県新城市にある宇連ダムに来ています。ダムの堰堤から見てみると、水が少ないのが分かります」

愛知県豊橋市など東三河5つの市が水の供給を頼る豊川用水。その大元、新城市の宇連ダムは干上がっています。

（大石）

「満水時は取水棟の近くまで水が来ているはずなんですが、今は40メートル以上水位が下がっている状況」





「冬場でこんなになるのは初めて」

満水時と2月13日の様子を写真で比べると、その差は一目瞭然。水で隠れていた岩肌がむき出しになり、湖面に浮かんでいるはずの浮きは、岩肌に張り付いてしまっています。

1月の降水量はわずか「1ミリ」。記録的な雨不足で、平年60%を超える宇連ダムの貯水率は、2月20日午前0時時点でわずか「2.6%」。下流の大島ダムと7つの貯水池を合わせた総貯水率も「12.0%」まで落ち込んでいます。

（ダムをパトロールしている人）

Q.水はかなり少ない？

「少ない。冬場でこんなになるのは初めて」

Q.湖の底も見えるくらい？

「奥に行けば川みたいになっちゃってる」

水が干上がり…水没した集落の名残が？

上流に向かうと…



（大石）

「水がなく湖底が丸見えです。石垣のようなものがあり、周辺は平らになっている…住宅の一角かもしれません」



ダムの完成で水没した集落の名残なのか、湖底には足袋やブラウン管のテレビが。

（ダムを見に来た人）

Q.ダム見てどう思った？

「ビックリした。ここまで水がないと思わなかった」

Q.以前とは違う？

「全く（違う）。上の筋まで水があった。ショック、ここまで水がないのかと思った」

3月中旬に貯水率0%になる可能性も

豊川用水の総合管理所は、去年8月から渇水対策本部を設置。2月10日から、さらに節水が強化され「水道用水で20%」「農業用水・工業用水で40%」に引き上げられています。

（豊川用水総合管理所 上野英二副所長）

Q.過去と比較してこの水準は？

「夏場なら令和元年に渇水があって、（宇連ダムの貯水率が）0になったが、ただ今2月ですけど、冬の時季の渇水は少ない」



Q.さらに上積みになると、どんなことが考えられる？

「水道の水が出なくて給水車が出動しなければいけない状況になったり、農業用水に関しては、これから水需要がだんだん多くなる時季なので、この状況が続くのであれば、農業への被害も考えられる」



このままの状況が続けば、3月中旬にも貯水率0%になる可能性もあるといいます。

蒲郡市の工場「水が使えないと安全 品質が下がり生産が困難」

創業300年を越える「竹本油脂」。愛知県蒲郡市にある大島工場では、化学繊維などに使われる界面活性剤を製造。世界シェアはなんと6割を誇ります。

（竹本油脂 大島工場 鳥山尚志工場長）

Q.節水している？

「東三河水道事務所から節水の数値目標が来て、バルブを調整をしています」



製造過程で生じる熱を冷却するのに大量に水を使用しますが、節水のため、大元のバルブを絞って使う水を減らしています。

今の貯水池の状況を見せてもらうと…



（鳥山工場長）

「通常はほぼ満タンだが、昼になって50センチくらい下がった。午後から水を使用するともっと減ってくる。水が使えないと安全・品質が下がるので、生産が困難になる」



工場では、あたたかくなった冷却水を空気で冷やして再利用するなど、少ない水でも生産を可能にする工夫を行っていました。

井戸水も枯れ…「急に出なくなった」

ダムが干上がる中「見えない渇水」も進んでいました。訪れたのは、豊橋市のイチゴ農家。今がまさに旬ですが…



（大石）

「めちゃくちゃ甘い。ジュースみたい。みずみずしい」

イチゴの栽培に乾燥は大敵。このハウスだけで、1日3トンもの水が必要です。水源は節水が続く農業用水ではなく、井戸水ですが…



（イチゴ農家 岡田貴大さん）

「これが枯れた井戸。1月20日ごろ急に出なくなった。ポンプで吸える高さまで水が来ていなかった」

Q.水不足でどういう影響が？

「収入源ですから、イチゴが。それが育てられなくなるのは、生活が危うくなるので、早く雨が降ってほしい」

過去には大雨による浸水被害

また、2023年の記録的な大雨で浸水被害を受け、4000パックものイチゴが出荷できなくなった、別の農家は…



（イチゴ農家 水谷知博さん）

Q.今度は水不足だが？

「イチゴは水を常に使う作物なので困っちゃう」

Q.洪水の時は豊川の水でダメになった？

「（洪水と渇水）どっちも対策しないといけないので、苦労する面がある」

2月17日、蒲郡市では一部地域の水道用水で圧力を下げる作業が行われました。

このまま雨が降らなければ、農業・工業だけにとどまらず、日常生活にも影響が出てくる恐れがあります。



終わりの見えない水不足。いまは、恵みの雨を祈ることしかできません。

CBCテレビ「チャント！」2026年2月17日放送より