ちゃんみな『VOGUE JAPAN』表紙に登場！自身のキャリアを語るインタビューも

ちゃんみなが、2月28日に発売される『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』2026年4月号の表紙とカバーストーリーに登場する。

■「自分に貼られたレッテルを一枚一枚剥がす作業をしてきました」（ちゃんみな）

4月号は「ジャパンビューティー」と題し、日本が発信する美や創造性にフォーカス。高校在学中にメジャーデビューを果たして以来、“JKラッパー”や“フィメールラッパー”というレッテルと闘いながら自身の表現を更新し続け、2025年はガールズグループオーディション『No No Girls』で初めてプロデューサーを務めるなど、アーティストという枠を超え、時代に確かな輪郭を刻んできたちゃんみなの現在地に迫る。

「自分自身のことすら完全にはわからないのに、他人が誰かを枠に当てはめることなんてできるわけがない。私はその窮屈さに抵抗して、自分に貼られたレッテルを一枚一枚剥がす作業をしてきました。その結果が、今なんだと思います」と、自身のキャリアをなぞりながら語ったインタビューは必読。

小島鉄平の盆栽アート、フラワーアーティスト・東信のヘッドピース、染織品を手掛ける千總と現代美術家・加藤泉がコラボレートした着物、ハツコ エンドウ オリジナルの振袖着物などを身に纏ったビジュアルとともに、全14ページにわたって掲載される。

また、3月2日17時には、『VOGUE JAPAN』公式YouTubeチャンネルにて「ちゃんみなが闘い、壊し続けた先に見つけたもの。『VOGUE JAPAN』4月号のカバー撮影に密着！| On Set With | VOGUE JAPAN」が公開される予定だ。

