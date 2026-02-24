プレミアリーグ 25/26 第27節 エバートン vs マンチェスター・ユナイテッド 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第27節 エバートンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、2月24日05:00にエバートン・スタジアムにて行われた。
エバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
58分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。アマド・ディアロ（MF）からベンヤミン・シェシュコ（FW）に交代した。
71分、ついに均衡が崩れる。マンチェスター・ユナイテッドのブライアン・ムブモ（FW）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールが生まれマンチェスター・ユナイテッドが先制する。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マンチェスター・ユナイテッドが0-1で勝利した。
なお、エバートンは77分にジョーダン・ピックフォード（GK）、83分にジェームズ・ターコウスキ（DF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは84分にハリー・マグワイア（DF）、90+2分にヌサイル・マズラウイ（DF）、90+5分にブルーノ・フェルナンデス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-02-24 07:00:10 更新