¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¶â5¡¢¶ä7¡¢Æ¼12¤ÈÅßµ¨»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡Û
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¤¬¡¢»°±ºÍþÍè¤È¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç´°àú¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë»×¤ï¤ºÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡£¤³¤Î±éµ»¡¢±§Ãè°ì¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Ä®ÅÄ¼ù¤µ¤ó¡Û
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£½Ù¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤â2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤ÇÉñ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÁ°¤ËÈ¯¤·¤¿¡¢Ã»¤¯¤ÆÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¡£
¡Ö¤µ¤¢»×¤¦Â¸Ê¬¡¢±©¤Ð¤¿¤±¡×
¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Û
¡¡Ëå¡¦ÈþÈÁ¤ò¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¡×¤È¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿º£Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1500¥á¡¼¥È¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢»Ð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³ê¤ê¤ò¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÈþÈÁ¤Î»Ñ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÀÄÌîÎá¤µ¤ó¡Û
¡¡ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¡¢¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡£2018Ç¯Ê¿¾»¤Ï·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¤·¤ÆÃ´²Í¤ÇÈÂÁ÷¡¢2022Ç¯ËÌµþ¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢É½¾´¼°¸ÍÄÍ¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢Í¥ÅÍ¤¬µã¤¤¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦Í¥ÅÍ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡Ú³«²ñ¼°¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤µ¤ó¡Û
¡¡¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÄ¶ÍÌ¾¤Ç2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥Ã¥é¡¦¥«¥Ã¥é¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤¿½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Çî¼±¤«¤Ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡¢ÍÙ¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
