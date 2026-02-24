¡ÖÂÖÅÙ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔÌû²÷¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×²¤½£Ì¾Ìç¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¸µ¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¤¬¶ì¸À¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡´ú¼êÎç±û¤Ï¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¡¢ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¥¿È¤Ö¤ê¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤À¡£
¡¡£±·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ãÀï¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢´ú¼ê¤Ï¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤ò½ü¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¡¼¤ä»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥ó¤â¡¢´ú¼ê¤Î»ÑÀª¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥ó¤Ï¡ØOpen Goal¡Ù¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÎÉ¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Á°²ó»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔÌû²÷¤À¡£¤º¤Ã¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¸«¤¨¤ë¡£»ä¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜ¿´¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿67 HAIL HAIL¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÌñ²ð¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£ºÆ¤Ó¥Ï¥¿¥Æ¤òÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¤¥É¡á¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤Î¥¥ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤µ¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃæÈ×¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÉéÃ´¤òÇØÉé¤¦¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎMF¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿28ºÐ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ïº®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥àÆ±ÍÍ¤Ë¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²Æ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
