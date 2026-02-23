Æþ¹»¤«¤éÂ´¶È¤Þ¤Ç¡ª¥Ð¥¤¥¯¤Î¶µ½¬½ê¤ò²òÀâ
MOBY¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢MOTOINFO¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆóÎØ¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏMOBY¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤äÍøÊØÀ¡¢°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶µ½¬½ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÇùÁ³¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ½¬½ê¤ÏÌÈµö¤ò¼è¤ë¿Í¤Ø¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥âー¥¿ー¥¹¥¯ー¥ëÏÂ¸÷¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¡¢¶µ½¬½ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¡¢¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¶µ½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Æþ¹»´õË¾¼Ô¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¶µ½¬½ê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¶µ½¬½ê¤È¤Ï
¶µ½¬½ê¤È¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¡¢¹ç³Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÈµö¼èÆÀ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶µ½¬½ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¤«¡Ö¶µ½¬½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤«¤Î2ÄÌ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ½¬½ê¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ½¬½ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂ´¶È¸¡Äê¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¤Îµ»Ç½»î¸³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»Ç½»î¸³¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹ç³Ê¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ½¬½ê¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶µ½¬½ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ØÄê¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¡×¤È¡ÖÈó¸øÇ§¤Î¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»ØÄê¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¤Îµ»Ç½»î¸³¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¹»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ½¬½ê¤¬Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¹ç½ÉÌÈµö¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Î¶µ½¬½ê¤ËÉë¤¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÄÌ³Ø¤è¤ê¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢°ìµ¤¤ËÂ´¶È¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ³Ø¶µ½¬¤È¹ç½ÉÌÈµö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÌÈµö¤Î¼ïÎà
¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤Ï¡Ö¸¶ÉÕÌÈµö¡×¡Ö¾®·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÂç·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÂç·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¤Î3¤Ä¤Ë¤Ï¡ÖMT(¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó)¼Ö¡×¤È¡ÖAT(¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯)¼Ö¸ÂÄê¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖAT¸ÂÄê¤ÎÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¤À¤È¡¢400cc°Ê²¼¤ÎAT¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Æ¤âMT¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼èÆÀ¤¹¤ëÌÈµö¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÈµö¤Î¼ïÎà¤È±¿Å¾¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇÓµ¤ÎÌ
¶µ½¬½ê¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾®·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¡ÖÂç·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¤Î3¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÂç·¿ÆóÎØÌÈµö¡×¤Ï¡ÖÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼õ¹Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¶µ½¬½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¥ì¥¤¥ó¥Üー¥âー¥¿ー¥¹¥¯ー¥ëÏÂ¸÷¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¿³ºº¤Ç²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç·¿ÆóÎØ¶µ½¬¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹)¡£¼õ¹ÖÎÁ¤ÏÌÈµö¤Î¼ïÎà¤ä¶µ½¬½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æþ¹»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶µ½¬½ê¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
Ã±°Ì¡§»þ´Ö
¶µ½¬¤Î²ÊÌÜ¤Ï¡Ö³Ø²Ê¶µ½¬¡×¡Öµ»Ç½¶µ½¬¡×¡ÖÂ´¶È¸¡Äê¡×¤Î3¤Ä¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¡¢¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¤òÊ¬¤±¤Æ¹àÌÜ¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹ÌÈµö¤´¤È¤Ë¼õ¹Ö»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÄê¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¾åµ¤Î¼õ¹Ö»þ´Ö¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë»ÍÎØ¼Ö¤ÎÌÈµö¤ä¡¢¾®·¿ÆóÎØÌÈµö¡¢ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡ÖÍú½¤ºÑ¤ß¡×¤È¤·¤Æ³Ø²Ê¶µ½¬¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø²Ê¶µ½¬
³Ø²Ê¶µ½¬¤È¤Ï¡¢¸øÆ»¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤¦¤¨¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ä¸òÄÌ¥ëー¥ë¡¢±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¡¢±¿Å¾ÌÈµöÀ©ÅÙ¤È°ãÈ¿¹àÌÜ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£»ÍÎØ¼Ö¤Î³Ø²Ê¶µ½¬¤ÈÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢Â´¶È¸¡Äê¤Ç¤Ï³Ø²Ê¶µ½¬¤Î»î¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¤Î»î¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»Ç½¶µ½¬
µ»Ç½¶µ½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤òÁàºî¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤³ÆÉô°Ì¤ÎÌò³ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢È¯¿Ê¤äÄä»ß¡¢¥«ー¥ÖÁö¹Ô¡¢S»ú¥³ー¥¹Áö¹Ô¡¢Æ»Éý¤Î¶¹¤¤Ä¾³Ñ¥«ー¥Ö¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³ー¥¹Áö¹Ô¡¢ºÙÄ¹¤¤¥×¥ìー¥È¤Î¾å¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö°ìËÜ¶¶¡×Áö¹Ô¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤¬Ãæ¿´¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤È¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò´Þ¤à¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸¡Äê
µ»Ç½¶µ½¬¤Ç½¬¤Ã¤¿¹àÌÜ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬Â´¶È¸¡Äê¤Ç¤¹¡£Áàºî¤¹¤ëÌÏÍÍ¤ò¸¡Äê°÷¤¬¸ºÅÀÊý¼°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ70ÅÀ°Ê¾å¤Ç¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä°ì»þÉÔÄä»ß¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¸¡ÄêÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤ì¤ÐÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¤Î³Ø²Ê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤ÐÀ²¤ì¤ÆÌÈµö¼èÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ½¬½ê¤Ç½¬¤¦µ»Ç½
Âè1ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁàºîÊýË¡¤È´ðËÜÁö¹Ô¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¾è¼ÖÁ°¤ÎÁõÈ÷¤Î³ÎÇ§¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÅÀ¸¡¡¢²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤¿¤êÅ¾ÅÝ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Î°ú¤µ¯¤³¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤ê²ó¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤«¤±Êý¤Ê¤É¤¬´ðËÜÅª¤ÊÁàºîÊýË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤ÎÁàºîÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀâÌÀ¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ä¥ì¥ÐーÎà¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÎÀâÌÀ¡¢¥¹¥Ôー¥É¥áー¥¿ー¤ä¥¿¥³¥áー¥¿ー¤Î¸«Êý¤ò³Ø¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÈ¯¿Ê¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥ìー¥¤ò»È¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Ää»ß¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£MT¼Ö¤Ï¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AT¸ÂÄêÌÈµö¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ðËÜÁàºî¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤é¡¢Æâ³°¼þ¤ÎÁö¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢S»ú¥³ー¥¹¤ä¥¯¥é¥ó¥¯¥³ー¥¹¡¢°ìËÜ¶¶¤Ê¤É¤Î²ÝÂêÁö¹Ô¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯Áàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤È¤È¤â¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¸øÆ»Áö¹Ô»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Îµ»Ç½¶µ½¬¤Ç¤Ï¸øÆ»Áö¹Ô¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤¹¤ë¾ã³²Êª¤Ê¤É¶µ½¬½ê¤Î¥³ー¥¹¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÍ½Â¬ÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
µ»Ç½¶µ½¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤³¤Ê¤·¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Î¶µ½¬¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍú½¤¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂ´¶È¸¡Äê¤Ç¤¹¡£¸øÆ»Áö¹Ô»þ¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ÈÀµ¤·¤¤Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»î¸³¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè1ÃÊ³¬¡¦Âè2ÃÊ³¬¤Ç³Ø¤ó¤Àµ»Ç½¶µ½¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÃí°Õ¿¼¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¥é¥¤¥Àー¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î
¶µ½¬½ê¤ËÆþ¹»¤¹¤ëºÝ¤Ë½àÈ÷¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉþÁõ
µ»Ç½¶µ½¬¤Ç¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤òÁõÃå¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÅ¾ÅÝ»þ¤Ê¤É¤ÇÈ©¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢ÉþÁõ¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤Ä¹Âµ¤ÈÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£È¾Âµ¤ÎÉþ¤äÈ¾¥º¥Ü¥ó¡¢¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ½¬½ê¤Ë¹¹°á¼¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ»Ç½¶µ½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÉþ¤ò»ý»²¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åµ²èÁü¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Üー¥âー¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë ÏÂ¸÷¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ½¬½ê¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀ¸³èÍÑÀ½ÉÊ°ÂÁ´Ë¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ëPSC(Product Safety of Consumer Products¤ÎÎ¬)¥Þー¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤¬Á°Äó¤Ç¡¢PSC¥Þー¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ïー¥Õ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ïµ»Ç½¶µ½¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¶µ½¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄÌ¤¦Í½Äê¤Î¶µ½¬½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥°¥íー¥Ö
µ»Ç½¶µ½¬¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ö¤ÎÃåÍÑ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ½¬½ê¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ý»²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Û¤ÜÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·³¼ê¤ä¥´¥àÀ½¤Îºî¶ÈÍÑ¼êÂÞ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È½ÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶µ½¬½ê¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー
¶»Éô¡¢ÏÓ¡¢Â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ½¬½ê¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª»ý¤Á¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Î°ÂÁ´µ¬³Ê¤ò¼¨¤¹JMCA¿ä¾©¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬Å½¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥åー¥º
µ»Ç½¶µ½¬¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Ö¤·¤Þ¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¤Þ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ü¤ß¤ä¾æÉ×¤µ¤Ë·ç¤±¤ë»ÅÍÍ¤Î¥·¥åー¥º¤â¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¤½¤Î¤â¤Î¤äÂ¼ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥åー¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æþ¹»»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
¶µ½¬½ê¤ËÆþ¹»¤¹¤ëºÝ¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ½¬ÎÁ¶â
¼õ¹Ö¤¹¤ëÌÈµö¤ä¡¢¶µ½¬½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú(¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç)
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡ÖËÜ¿Í¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ñÎà¡×¤È¡Ö½»Ì±É¼¡×¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¿½¹þ»þ¤ËÉ¬¤º»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿Í¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ñÎà
¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¢½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«ー¥É¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±É¼
¤´¼«¿È¤ÎËÜÀÒÃÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿½»Ì±É¼1ÄÌ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÚÌÀ¼Ì¿¿
Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀµÌÌ¡×¡ÖÌµÇØ·Ê¡×¡ÖÌµ´ã¶À¡×¡ÖÌµË¹¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿(3cm ¡ß 2.4cm)¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ì¿¿Å¹¤â¤·¤¯¤Ï¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤Ç6¥«·î°ÊÆâ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶µ½¬½ê¤Ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡¤ÎÍÌµ¤ò¶µ½¬½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿½¹þÁ°¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°õ´Õ
¶áÇ¯¡¢ÅÅ»Ò¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ½¬½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ½¬½ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°õ´Õ¤ÏÉ¬¤ºÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ã¶À¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
¼õ¹Ö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÌÜ¤Ç0.7°Ê¾å¡¢ÊÒÌÜ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì0.3°Ê¾å¤Î»ëÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÊÒ´ã¤¬0.3Ì¤Ëþ¤Þ¤¿¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤ëÊý¤ÎÌÜ¤Î»ëÌî¤¬º¸±¦150ÅÙ°Ê¾å¤Ç¡¢»ëÎÏ¤¬0.7°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ã¶À¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤ÐOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ã¶À¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ØÀ¸¾Ú
Â¿¤¯¤Î¶µ½¬½ê¤Ë³Ø³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢³ØÀ¸¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ÂÁ´¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦
¡Ö¶µ½¬½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤Îµ»Ç½¤ò³Ø¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸øÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸òÄÌ¥Þ¥Êー¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ØÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥é¥¤¥Àー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Øº£¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤¬º£¤«¤éÌ£¤ï¤¨¤ëÏÃ¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÈµö¼èÆÀÁ°¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¡ØÁá¤¯¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¶µ½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ½¬½ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ½¬½ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¶µ½¬¼Ö¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯³§¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ
¡Ö»ØÆ³¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶µ½¬½ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤âÀÎ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¶µ½¬½ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¶µ½¬¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ä¡¢Wi-Fi¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥à¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë·úÊª¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬¶µ½¬¼Ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµ»Ç½¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤È¤â¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¶µ½¬½ê¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÌÈµö¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÂ´¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
