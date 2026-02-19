2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ä»Ø´ø´±¤ÏCL¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤ÎµÕÅ¾¤Ë¼«¿®¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥ô´ÆÆÄ¤¬¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£23Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò10°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤È²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£18Æü¤ËCL¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Ô¡¼¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¬¡¢61Ê¬¡¢64Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢1¡Ý3¤ÇÇÔÀï¡£2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¡¢¡Ø¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¡Ù¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2¡¢3ÅÀ¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¶ÉÌÌ¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÉÔÍø¤Ê·ë²Ì¤Ç¤âµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È¼«³Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï·ë²Ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡×¤ÈµÕÅ¾¤Ø¤Î¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£¡Ö»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê½àÈ÷¡¢¿®Íê´Ø·¸¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï120Ê¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢PKÀï¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÀï¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡CL¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¤È¤ÎÂè2Àï¤Ï¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü5»þ¡Ë¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
