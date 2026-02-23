『デクスター』前日譚『デクスター：すべての始まり』DVD-BOXが5月13日（水）発売

シリアル・キラーが主人公という異色の大ヒットドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』の始まりの物語『デクスター：すべての始まり』のDVD-BOXが、2026年5月13日（水）に発売！

“正義の殺人鬼”の誕生を描くクライム・サスペンス

マイアミメトロ警察の鑑識官のもうひとつの顔は殺人鬼。父から教え込まれた“殺しの掟”を守り、野放しになっている悪人たちを次々と成敗する。主人公がシリアル・キラーという異色の大ヒットドラマ『デクスター』の前日譚。

舞台は1991年のマイアミ。大学生のデクスターはついに血に飢えた衝動を抑えられなくなる。正義の裁きから逃れた悪人のみをターゲットとし、決して捕まってはならないという掟のもと初めて殺人を行いシリアル・キラーへと変貌を遂げていく。同時にマイアミメトロ警察で鑑識のインターンシップを始め、裏の顔を知られてはいけないというスリリングな展開！

インターンとして働くデクスターを演じるのはパトリック・ギブソン。内なる闇・葛藤・衝動と向き合いながら復讐を果たす殺人鬼へと変貌していくデクスターを好演！これまでのシリーズでデクスターを演じていたマイケル・C・ホールは、今作ではデクスターの心の声と、製作総指揮として作品に参加。

【ストーリー】

1991年のマイアミ。大学生のデクスター・モーガンは血に飢えた衝動を抑えきれなくなり、自らの内なる闇と交信しながら復讐を果たす殺人鬼へと変貌していく。父ハリーが授けた掟に従い、社会から抹殺すべき野放しになっている犯罪者を見つけ出して殺すことは若いデクスターにとって試練となった。そして彼はマイアミメトロ警察の鑑識課でインターンとして働き始める。

『デクスター：すべての始まり』商品情報

【発売日】2026年5月13日（水）

【価格】DVD-BOX 10,230円（税込）

【映像特典】

◎徹底解剖 デクスター：すべての始まり

【収録エピソード】

Disc1：第1話『始まり』第2話『宝の山』第3話『マイアミ・バイス』

Disc2：第4話『激突(フェンダーベンダー)！』第5話『ザ・クラッシュ』第6話『殺しの快楽』第7話『イタい問題』

Disc3：第8話『他人の闇』第9話『血抜き』第10話『警察官の血』

『デクスター：すべての始まり』作品情報

【キャスト（声の出演）】

デクスター：パトリック・ギブソン（中村 章吾）

デクスター（ナレーション）：マイケル・C・ホール（桐本拓哉）

ハリー：クリスチャン・スレイター（長谷川 敦央）

スペンサー：パトリック・デンプシー（志村 知幸）

デボラ：モリ-・ブラウン（おまた かな）

マリア・ラゲルタ：クリスティーナ・ミリアン（水瀬 郁）

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

（海外ドラマNAVI）

