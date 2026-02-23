「同じボトムス」穿きがちな人へ！【しまむら】スタイルアップ狙える♡「高見えスカート」

コーデのマンネリから脱却したくなったら、ボトムスを新調してみるといいかも。女性らしい華やかさと、スタイルアップの両立が狙える「マーメイドスカート」は、大人女性におすすめのアイテムです。そこで今回は【しまむら】から、上品な表面感と美シルエットで高見えし、着こなしをアップデートできそうなスカートを紹介します。

高見えが狙える華やかスカート

【しまむら】「TT ＊ TOMOマーメイドSK」\1,969（税込）

立体感のある花柄の生地と、エクリュカラーが美しいマーメイドスカート。柄には光沢感があるので、動くたびにさりげない華やかさを添えてくれそうです。裾の切り替えからふわりと広がるシルエットが女性らしさを引き立てます。@chii_150cmさんは「シルエットが本当に綺麗でスタイルアップして見えます」と絶賛です。

スウェット合わせで大人の抜け感カジュアルに

ゆるめのスウェットシャツを合わせたコーデも、レディな印象をキープ。メリハリあるマーメイドラインのおかげで、重たく見えにくいのが嬉しいポイントです。カジュアルコーデの雰囲気を変えられるので、着こなしにマンネリを感じているときにもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M