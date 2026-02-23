グラビアアイドルでタレントの麻倉瑞季さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社から発売中）に登場。誌面カットが公開されました。



【写真】大人の色気を解き放つ麻倉瑞季さん

シリーズ第28弾となる同作には、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットがたっぷりと掲載されています。麻倉さんは「最強肉感ボディを配信中！」と題したグラビアを披露しました。



麻倉さんはゲーマー必須のゲーミングチェアに身を預け、サイバーなゲーミングライト柄のビキニで悩殺ボディを惜しげもなく見せつけました。激しいバトルを終えた後は、ピンクのランジェリー風ビキニに着替え、ベッドの上で次戦に向けた休憩充電！ 無防備に両脇をさらし目を閉じた美貌から目が離せません。さらにギンガムチェックのレオタードビキニに着替え、胸元のリボン結びを見せつけながら、目線を胸元に集めます。ゲーミングデスクや身近なアイテムを用いてあらわとなる悩殺ボディ。圧巻のＩカップバストにノックアウトされること間違いなしです。 （撮影／田中智久 ヘアメイク／海瀬志津奈(JULLY) スタイリング／沼田実咲 (ミタケイショウ)）



表紙を飾るのは、「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで高校生時代から人気を博し、各誌の表紙を飾る白濱美兎さん。裏表紙に登場するのは、妹・都丸亜華梨さんと共演した写真集『とまるtoとまる』を発売した都丸紗也華さんです。さらに菅沢美沙樹さん、高崎かなみさん、岡本彩夏さんが登場し、今を彩るグラビアオールスターが集結しています。



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98W62H90 ミスマガジン2022でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として活躍中。eスポーツチーム「La VISION。」に加入。最新情報は公式X（@mizuki_asakura）、Instagram（@mizuki_asakura_）