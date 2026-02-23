Snow Man佐久間大介「うちのメンバーにも言われました」嬉しかった言葉明かす【スペシャルズ】
【モデルプレス＝2026/02/23】Snow Manの佐久間大介とNCT中本悠太が2月23日、都内で行われた映画「スペシャルズ」（3月6日公開）の公開直前イベントに、共演の椎名桔平、小沢仁志、羽楽、イベントMCを務めた音楽ユニット・軟式 globeのパークマンサーとともに出席。佐久間がメンバーから言われた言葉を明かした。
【写真】スノ佐久間、背中につけたマイホルスター＆モデルガンをアピール
年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを展開する本作。普段は児童養護施設で優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。
ステージに登壇した佐久間は「公開が間もなくということで、僕たちキャストもそうですし、スタッフさんが最近一番ソワソワしているので、スタッフさんを安心させられるように、イベントだったりでいっぱい盛り上げて、そして僕たちSnow Manの新曲が本日公開になりましたので、作品と一緒に盛り上げていけたらなと思います。今日はみんなで楽しもうぜ！」と挨拶。中本は「この『スペシャルズ』は、日本だけではなくていろんな国で公開が決まったということで、これからたくさんの活動が増えていくと思います。皆さんぜひ期待してほしいなと思います」と笑顔を見せた。
また、本作では昭和・平成を彩る名曲から本作のために書き下ろされたK-POPソングが登場し、3世代で楽しめる作品になっているそうで、佐久間は「すごいですよね。日本の名曲が並んでいる中にも最新のものがあったり、ジャンル問わずいろんな人に楽しんでもらえるのが『スペシャルズ』のよさだなっていうのが、この楽曲の強さにも表れているなって思います」と目を輝かせ、中本は「僕のお母さんとかが聞いてたような曲だったので、今回この映画を通して、日本の名曲たちを知るきっかけになったし、多分観てくれる若い人たちも“こういうすばらしい曲があるんだ”、“こういうキャッチーなダンスがあるんだ”っていうのを再確認できると思うので、すごくよかったなと思ってます」と語った。
そして、本作のTikTokがバズっており、ダンス動画だけで2000万回再生を超えているそうで、佐久間は「うちのメンバーにも言われました。『あれ、すごい流行ってるね』って。『いろんな人やってるし、すごいね』って言ってくれたのが嬉しかったですね」と声を弾ませ、「もともとTikTokをやる予定じゃなかったんですよ。スタッフさんに『絶対TikTokを撮っておいたほうがいいよ。小沢さんと椎名桔平さんが踊る姿なんてここしかない』って言って、いろいろ撮らせてもらって、本当にお二人と青柳翔くんに協力していただいて、撮らせていただきました」と告白した。
さらに、ポルト国際映画祭、シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭のクロージング作品、そして韓国・台湾での公開も決定したそうで、佐久間は「映画祭で、しかも海外の映画祭に出るって相当すごいことですし、オリジナル作品じゃないと出られないっていうのを、（内田英治）監督から直接お話を聞いていて、内田監督ってオリジナル作品にこだわっていて、そういうのも狙ったりとかもあるし、世界に広げたいっていう思いが内田監督にはあるっていうのを本人から聞いたので、そこに出られることが内田監督への恩返しの一つになるんじゃないかなと思って、すごく嬉しいですし、これをきっかけに世界でバズりたいなと思いますね」と期待に胸を躍らせ、中本は「僕は普段、韓国で活動させてもらってるんですけど、今回こうやって日本の作品に参加させてもらって、なおかつ世界中の方々にこの作品を届けられるっていうのは、日本人としてすごく嬉しいし、もっともっと日本の映画だったりエンタメっていうのを届けられたらなと思ってます」と目を輝かせた。
同イベントでは、本作の内容にちなみ、『合図までガマン！ガンマン対決』や『ダンスダンスレボリューション』バトルも行われ、『ガンマン対決』に参加した佐久間は「桔平さんと一緒にいろんなバラエティに出させていただいて、そろそろ桔平さんも気づいていると思うんですよ、佐久間がゲーム企画に弱すぎるって。僕が全然勝たなくて、桔平さんがめっちゃ活躍するので、下剋上したいなと思いますね」と意気込んだが、椎名には完敗し、小沢にはなんとか勝利を収めた。
また、『ダンスダンスレボリューション』バトルでは佐久間と中本が対戦し、2分弱もの間ダンスをし続け、勝利した中本だったが「勝ったのにすごく恥ずかしいです」と吐露。佐久間も「これは放送しないでほしい。足元を映さないでほしいです。『ダンスダンスレボリューション』ってこんなにハードでしたっけ？」と汗をかいていた。（modelpress編集部）
◆佐久間大介主演「スペシャルズ」
◆佐久間大介、TikTokバズにメンバーが反応
◆佐久間大介、海外公開に喜び
◆「スペシャルズ」対決企画白熱
