「今日好き」小國舞羽（まう）、美脚スラリのミニスカ平成ギャルファッション披露「似合ってる」「激カワ」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が2月22日、自身のInstagramを更新。平成カフェと平成プリクラを堪能したことを報告し、反響が寄せられている。
小國は「平成カフェand 平成プリ 楽しかった」とつづり、平成ギャルファッションに身を包んだ写真を複数枚投稿。ストレートヘアで白いミニ丈のライダースジャケットに黒いミニスカート、ファーやビーズなどをあしらった存在感のあるベルトを巻き、ロングブーツを合わせた姿を披露した。ミニスカートからはスラリと美しい脚が伸びている。
投稿ではそのほか、ビジューで飾られたガラパゴス携帯電話を手に持っている写真や、同じく「今日好き」に出演していた村谷はるなと並んで撮った平成風のプリクラなども載せている。
この投稿に、ファンからは「平成ギャルファッション似合ってる」「激カワ」「懐かしい」「透明感ハンパない」「カッコ可愛い」「さすがのスタイル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
