大河ドラマ「豊臣兄弟！」2026年１月４日放送開始(@nhk_toyotomi)がシェアした投稿

俳優の仲野太賀さんが主演を務める2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送が1月4日から始まった。2023年の『どうする家康』以来3年ぶりの戦国大河、1996年『秀吉』以来30年ぶりに豊臣家を題材にした豊臣大河に注目が集まっている。そんな『豊臣兄弟！』の波に乗っかり、登場する人物について深掘りしていこうという企画。第4回目は第5話で登場した「大沢次郎左衛門」。

この投稿をInstagramで見る

大河ドラマ「豊臣兄弟！」2026年１月４日放送開始(@nhk_toyotomi)がシェアした投稿

松尾諭さん演じる大沢次郎左衛門。織田信長にとって美濃国攻略を目指す重要な拠点・鵜沼城の城主で、斎藤道三、その子義龍、そしてその子・龍興と親子三代に渡って仕えたが、龍興からは信頼されておらず、藤吉郎、小一郎2人の説得により信長側につこうとするが……というところで第5話は終わった。この大沢次郎左衛門も、前回の城戸小左衛門同様、史料があまり残っていない人物。生没年は不詳で、斎藤道三の娘を妻とし、その配下にあったとされるが、この辺りは確かな史料が見つかっていない。『信長公記』には信長が美濃国へ侵攻し、鵜沼城を攻略したという記載があり、ここに大沢次郎左衛門が登場する。別の史料ではこの際に妻子とともに討死したというものもあるが、『太閤記』などの史料には、木下藤吉郎の調略によって信長の軍門に降ったとされている。大沢次郎左衛門はかなりの巨漢だったそうで、その身長はなんと2mもあったといわれている。本当に2mもあったのかは謎だが、をのあまりの猛将っぷりが信長に裏切りの不安を抱かせたのか、藤吉郎の調略によって信長に降伏しようとしたものの、簡単には受け入れてもらえなかったそう。そこで藤吉郎は信長が大沢次郎左衛門を迎え入れるまで鵜沼に滞在し、その姿に大沢次郎左衛門は深く心を掴まれたとされている。その後、大沢次郎左衛門とその子・主水は秀吉、養子の秀次に仕え、功績を残して順調に出世していった。秀次の自害後は小田原に拠点を移し、76歳で亡くなったとされている。この大沢次郎左衛門についての内容は史実かどうか信憑性に問題があるものもあるため、実際にこの通りではなかったと思われる。大河ドラマの内容はこのような史料から影響を受けていると思われるが、いつどこで亡くなったのかはっきりわからない人物であるため、ドラマではあっさりと退場、という展開になる可能性もありそうだ。（Written by 大井川鉄朗）