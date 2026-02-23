ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で大活躍したスノーボード日本代表が22日帰国した。女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）がインスタグラムに公開した“直後の行動”に注目が集まっている。

村瀬は22日夜に自身のインスタグラムのストーリー機能を使って、1枚の写真を公開した。七輪の焼肉を囲む4人。正面に座っているのは、丸刈りがトレードマークの男子ビッグエア金メダリストの獲得した木村葵来（ムラサキスポーツ）。隣には男子スロープスタイルで銀メダルを獲得した長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）のトレードマークとなったニット帽が写る。ビッグエア男子銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）の姿もある。

実に金2つ、銀2つ、銅1つという豪華な食事会。ストーリーには「帰国後2か月ぶりの日本 一食目焼肉 タイガ願いかなって良かったね」と添えた。村瀬は23日、「ワイド!スクランブル」に生出演。ここで焼肉は長谷川のリクエストだったと明かし、「最高な時間を過ごせました。2か月ぶりの日本なんでめちゃくちゃうれしかったです」と話した。



