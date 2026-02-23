ロサンゼルス・レイカーズ vs ボストン・セルティックス

日付：2026年2月23日（月）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 89 - 111 ボストン・セルティックス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ボストン・セルティックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。

第2クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び50-60で終了する。

第3クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び71-84で終了する。

第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び89-111で終了する。

試合はボストン・セルティックスの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は21:26出場、5得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

