【NBA試合速報】2026年2月23日（月） ロサンゼルス・レイカーズ vs ボストン・セルティックス
日付：2026年2月23日（月）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 89 - 111 ボストン・セルティックス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ボストン・セルティックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターは両チーム譲らず28-28で終了する。
第2クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び50-60で終了する。
第3クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び71-84で終了する。
第4クォーターはボストン・セルティックスが試合を有利に運び89-111で終了する。
試合はボストン・セルティックスの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は21:26出場、5得点、0アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-23 11:15:07 更新