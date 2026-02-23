ジュニア川崎皇輝主演舞台「町田くんの世界」再演決定 ヒロイン・長澤樹も続投【場所・日程】
【モデルプレス＝2026/02/23】ジュニアの川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めるミュージカル『町田くんの世界』の再演が決定。東京・シアタークリエにて、7月7日〜30日まで上演される。
◆「町田くんの世界」再演決定
2024年の初演では、その心温まる原作の世界観を、演出のウォーリー木下、脚本のピンク地底人3号、音楽の和田俊輔が見事なまでに舞台に落とし込んだ。また川崎は、主人公「町田くん」が持つ純粋で誰にでも等しく優しいキャラクターをまっすぐな歌と演技で表現。長澤樹も「猪原さん」の感情の揺れ動きを見事に体現し、好評のうちに幕を下ろした。
◆川崎皇輝「町田くんの世界」続投
「町田くんの世界」は、安藤ゆきにより2015年〜2018年に別冊マーガレット（集英社刊）にて連載された累計140万部の人気作。物静かでメガネ。そんな外見とは裏腹に成績は中の下。アナログ人間で不器用…なのに運動神経は見た目どおりの町田くん。そんな町田くんが周りのみんなを変え、みんなに愛されていく新感覚人間ドラマ。演出を手掛けるのは、ウォーリー木下。1993年に劇団☆世界一団（現sunday）を結成。デジタル技術とアナログな演劇技巧を融合させた演出で、東京2020パラリンピック開会式やミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー！！』等の他、幅広いジャンルを手がける実力と柔軟性を備えた注目の演出家。本作品で、第49回菊田一夫演劇賞を受賞した。
そして主演は、2024年初演時主人公「町田くん」が持つ純粋で誰にでも等しく優しいキャラクターをまっすぐな歌と演技で表現し好評を博した川崎が続投。ヒロインの猪原奈々役も、映画『愛のゆくえ』で第34回日本映画批評家大賞・新人女優賞を受賞した長澤が続投。また、神里優希・礒部花凜・大月さゆ・浜崎香帆・岩橋大・鶴岡政希と初演を支えた実力派キャストに加え、原田真絢が初出演。加えて、湖月わたる、吉野圭吾と、各界で活躍する豪華キャストが揃った。（modelpress編集部）
◆演出：ウォーリー木下コメント
おそらく僕の作った今までのミュージカルの中でも、もっとも「ささやかで」もっとも「攻撃的な」作品です。東京の片隅で起こる、町田くんという少しだけ変わった男の子と彼を取り巻く人々の話。あまりにも日常すぎて見過ごされてしまうエピソードの連なりをミュージカルとして立ち上げられたことに、初演時興奮したことを覚えています。僕らはどうやったら人に優しくできるのか。分断していく社会を最も柔らかい鈍器で殴ったような舞台です。この革命的な作品を再演できることの喜びはもちろん、よりたくさんの人に楽しんでもらえるようさらなるパワーアップを目指したいと思います。
◆川崎皇輝コメント
これまで出演させていただいた作品の中でも、『町田くんの世界』は僕にとって特別な作品です。再演が決まり、改めて皆さまにお届けできること、そしてもう一度町田としてこの世界に戻れることが、本当に、本当に嬉しいです。2年前の初演の際には、たくさんの温かいご感想をいただきました。皆さまからたくさんの期待のお声を頂いている分、今回さらにパワーアップした舞台をお見せできるよう、精一杯努めます。前回ご覧になった方も、今回初めてご覧になる方も、ぜひ多くの方に観ていただきたい作品です。劇場でお待ちしております。
◆長澤樹コメント
ミュージカル「町田くんの世界」の嬉しいお知らせです。再演をずっと心待ちにしていました。
またこの作品と、「猪原さん」と向き合えることをとても嬉しく思います。「初演を超える、素敵なミュージカルに！」という想いでひたすらに楽しみながらみんなで新しい「町田くんの世界」を創造していきます！何度見ても発見がある作品かと思います。ぜひ何度でも。「町田くんの世界」に会いに来てください！
◆「町田くんの世界」公演スケジュール
公演日程：2026年7月7日（火）〜30日（木）
劇場：シアタークリエ
◆ミュージカル「町田くんの世界」あらすじ
物静かでメガネ。そんな外見とは裏腹に成績は中の下。アナログ人間で不器用。なのに運動神経は見た目どおりの高校生、町田一（はじめ）。弟と妹4人と一緒にまもなく出産する母に寄り添う町田くんは家族全員から愛されている。人間が好きで、その言葉と行動でみんなを変えて行く町田くんは、周りの人たちは気付いたら好きになってしまうような「人たらし」。
ある日、授業中に怪我をしてしまった町田くんが保健室に行くと、そこに授業をサボっていた同級生の猪原さんがいた。猪原さんは彼の傷の手当てしてくれたにも関わらず、「私、人が嫌いなの」と言い放ちその場を去る。町田くんは彼女がなぜ周囲を拒絶しているのかが気になる。それから間もなく、町田くんは猪原さんが街中でナンパされているところに遭遇する。思わず駆け出し「僕の大切な人なんです」とナンパを阻止する町田くん。「大切な人だよ。クラスメートだ」と紛らわしい言い方だけど、まっすぐに心配してくれる町田くんを猪原さんは強く意識し始める。2人の距離は徐々に縮まっていくのだが…。
【Not Sponsored 記事】