2月23日（月・祝）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

今日の天気と気温

今日は青空で、晴れの1日になりそうです。昨夜、前線が通過した後に西から高気圧が進んできているため、安定した晴れの天気で降水確率も0％です。 気温についてですが、昨日は八代市で25.8℃まで上がり、全国で一番高くなりました。甲佐町でも25℃を超えて夏日になりました。今日の最高気温は、熊本市で18℃、阿蘇市乙姫で17℃、天草市牛深で18℃、人吉市は今日も高く21℃の予想です。昨日のような南風から、今日は北風に変わっているため、さすがに夏日にはなりませんが、今日も春の暖かさとなります。よく晴れるので、車の中などは少し暑いぐらいになりそうです。

黄砂と花粉への注意

お出かけ日和にはなりますが、花粉と黄砂には気をつけてください。遠くの山々が黄色く霞んでいて、車も汚れています。昨夜から今朝にかけて黄砂が飛んできているとみられます。この後、濃い黄砂の予想はありませんが、空も少し霞んでいますし、花粉の量も多くなりますので、花粉症の方には辛い1日になりそうです。

今週は雨の日が多い 明日は激しい寒暖差

こんなにすっきり晴れるのは今日までとなりそうです。明日は「晴れのち曇りのち雨」の予想で、典型的な下り坂です。午前中はまだ晴れ間がありますが、雨が降るのは夕方頃からの予想です。午後4時、5時ぐらいには雨雲がかかってきそうで、特に荒尾・玉名など北西側から早く雨雲がかかる見込みです。明日の夜は県内広く雨が降りそうですので、お帰りが夕方以降になる方は傘をお持ちください。

水曜日はまとまった雨となりそうです。前線や低気圧が九州を通過していきますので、しっかり雨が降る見込みです。午後も昼過ぎまで雨が続き、やんでくるのは水曜日の夕方頃になりそうです。木曜日は曇りの予想で少し日が差すかもしれませんが、金曜日はまた雨が降りそうです。土曜日も雨の予想ですが、早く回復する可能性があり、日曜日は晴れそうです。

この1週間、気温はかなり高い状態が続きます。特に明日は気温が上がりそうで、熊本市の最高気温は22℃の予想です。ただ、明日は朝の気温が下がりますので、気温の差が大きくなります。熊本市では最低気温が4℃、阿蘇市では最低気温が氷点下2℃で最高気温が20℃の予想です。服装でうまく調節をしてください。

明子のささやき

昨日、県内では夏日を観測しましたが、2月に夏日になるのはさすがに早すぎる感じですね。前回、2月に夏日になったのは2004年以来ということで、22年ぶりになります。この先1週間はかなり高い気温が続きますが、少し寒さが戻るタイミングも3月にはありそうです。まずは今週、朝と昼の気温差に気をつけてお過ごしください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。