閉会式で日本人女優登場も「着物が左前なのがとても気になる…」　反響続々「めっちゃ大役！」「熊本市出身なのか」【冬季五輪】

五輪の閉会式で市川純さんがパフォーマンスを見せた

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日に閉会式を迎え、序盤に熊本出身でイタリア在住の女優・市川純さんがオペラ『蝶々夫人』の主人公を演じるパフォーマンスを見せた。

映画『ハリー・ポッター』シリーズで吹き替えを担当するなど声優としても活躍する市川さんは、ピンク地の着物のような衣装でステージに登場した。

SNS上では「えっ・・・歌舞伎・・・日本人、市川純さん！」「市川純さん、熊本市出身なのか。まさかミラノ五輪に」「蝶々夫人ガチ日本人市川純さんだったでござる」「市川純さん、めっちゃ大役！」と、続々と反響が寄せられた。

一方で「蝶々夫人の衣装、着物が左前なのがとても気になる…」「蝶々夫人の衣装の合わせが逆なの、気になってるの私だけじゃなかったわ」と、着物の前合わせが本来の「右前」ではなく「左前」になっていたため、気になった視聴者も多かったようだ。

