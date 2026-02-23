飼い主さんのことが大好きで、とっても甘えん坊な猫さん。甘えたい気持ちが前面に出すぎて、独特すぎる甘え方を披露する猫さんに、多くの方がキュンキュンしています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で149万以上表示を突破！「なにこの可愛い生き物」「可愛すぎる」「無音でも至福すぎる」といったコメントが寄せられました。

【動画：とっても『甘えん坊な猫』→飼い主さんの腕にしがみついて…幸せあふれる『尊い瞬間』】

がぶがぶ…ゴロゴロ…

Xアカウント「ちゃろこ」に投稿されたのは、飼い主さんに甘えるミヌエットの「ちょこ」ちゃんの様子。飼い主さんいわく、ちょこちゃんにはとある日課があるのだとか。

それは、飼い主さんの腕にしがみついて、「がぶがぶ」腕を噛んだり、吸ったりすること。この日も甘えてきたちょこちゃんは、飼い主さんの腕を可愛いお手手でギュッとつかみ、がぶがぶしてきたといいます。

飼い主さんいわく、ちょこちゃんは子猫時代からよくしがみついてきていたのだとか。そんなちょこちゃんが腕を吸う姿は、まるで吸血鬼。もしかすると、飼い主さんの腕をがぶがぶするのは、赤ちゃんがおしゃぶりをするように落ち着くのかもしれませんね。

ちなみに、ちょこちゃんにがぶがぶされると、少し痛いとのこと。それでも甘えてくる姿が可愛すぎて、飼い主さんも許しちゃうのでしょうね。確かにちょこちゃんの甘えん坊な姿を見ると、何でも許せちゃいそうです…！

甘えん坊すぎるちょこちゃんにX民もメロメロ

腕をがぶがぶしたり、しがみつきながらフミフミしたり、ゴロゴロ喉を鳴らしてみたり…。飼い主さんに甘えたすぎて大忙しなちょこちゃんなのでした。

投稿は、Xにて5.9万件を超えるいいねを獲得するなど、大きな反響を呼びました。「私もがぶがぶされたい」というX民も出現しています！

可愛すぎる甘え方を披露したちょこちゃんには、「おくちがかわいい！！」「こっこんなんかわいすぎる…！！！！手もお顔も表情も全てが癒しすぎる…」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ちゃろこ」では、今回ご紹介したちょこちゃんの他に、アメリカンカール？の「ちゃぶ」ちゃん、キンカローの「チロル」ちゃんの様子も投稿されており、あまりの可愛さに心を鷲掴みされますよ！

ちょこちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ちゃろこ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。