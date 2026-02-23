ÎëÌÚµþ¹á¼ç±é¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡×6Ç¯¤Ö¤êºÆ»ÏÆ° ¿·¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡ÈÇ¯²¼¾å»ÊÌò¡É¹õÅç·ëºÚ¡ÚÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/23¡Û½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡£½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ¤ò¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Ë·Þ¤¨¡¢2026Ç¯4·î´ü ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´± Season3¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û57ºÐ½÷Í¥¡ÖÃÎÀ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ
Season2¤«¤é6Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹õÅç·ëºÚ¤È¤Î¿·¥Ð¥Ç¥£¤¬ÃÂÀ¸¡£ÂÔË¾¤Î¿·¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯4·î´ü¤ËÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£2019Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢2020Ç¯7·î´ü¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ë¤ÆSeason2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷ ·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¡£²Ê³ØÁÜºº¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¡ÖÊ¸»ú¡×¤ò»å¸ý¤ËÌ¤²ò·è»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë¡Ö¿·´¶³Ð¤ÎÁÖ²÷¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡£¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Season3¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¡¢ÊÐ¶þ¤Ê¡ÖÊ¸»ú¥Õ¥§¥Á¡×Æ¬Ç¾ÇÉ·º»ö¡¦ÌÄ³¤Íýº»¡£ÃÏ²¼¿¼¤¯¤Ë¤¢¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡ÖÆÃÌ¿ÁÜººÂÐºö¼¼¡×Âè6·¸¡ÊÊ¸½ñ²òÆÉ·¸¡Ë¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¡ÖÁÒ¸ËÈÖ¤ÎËâ½÷¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æñ²ò¤ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢Season3¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£6Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Season1¤«¤é¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÆùÂÎÇÉÇ®·ì·º»ö¡¦ÌðÂåÊþ¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤¬°ÛÆ°¡£¤µ¤é¤Ë·¸Ä¹ÉÔºß¤Î¾õÂÖ¤âÂ³¤¡¢6·¸¤ÏÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÍýº»¤òµß¤¦¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢º£Ç¯¤â¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÊ£¿ô¹µ¤¨¤ë20Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡¦¹õÅç·ëºÚ¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²Àï¡£¼ç±é¡¦ÎëÌÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£
¹õÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¥ã¥êÁÈ¤ÎÍýº»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¾Íè¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦Î¦±üÆüÌ¾»Ò¡£²áµî¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç¤Ï¡Ö·ÐÍý¤Îµ´¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤âÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆüÌ¾»Ò¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢6·¸¤Î·¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦ÆüÌ¾»Ò¤Ï6·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éô½ðÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤òÊ¤¤¹µßÀ¤¼ç¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÌ¾»Ò¤Ï¤Þ¤À29ºÐ¡½¡½¡Ö¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ç¯²¼¾å»Ê¡×¤Ë¡¢Íýº»¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüÌ¾»Ò¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íýº»¤Î¿´¤ÏºÆ¤ÓÌöÆ°¡£Æñ²ò¤ò¶Ë¤á¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÄ©¤à¡£
¥¿¥¤¥×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¨¤É¤â¡¢¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ê¼ÔÆ±»Î¤ÎÍýº»¡ßÆüÌ¾»Ò¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¡õ¹õÅç¡£¡Ö¹õÅç¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤½÷À¡£µ×¡¹¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¹õÅç¤µ¤ó¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡¢¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷À¡ª¡Ø»ä¤¬¾å»Ê¤«¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡©¡Ù¤È¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å»Ê¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹õÅç¡Ë¤È¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
º£²ó¤ÏSeason1°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Àº±Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¡¦Ëã¸«ÏÂ»Ë¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡Ø·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÁÃ¤Ë¡¢µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¿¹Èþ¹á¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡Ê2015¡Á2016Ç¯¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢Âè125²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡¦µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤â¤Ã¤È¤â»é¤Î¾è¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤¬¡¢º£²ó¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ®ÎÏ¤ò¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÈ¯´ø¡£½¨°ï¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¡¢Â©¤Å¤«¤¤¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊåÌÌ©¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉÁ¼Ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡¦·à¾ìÈÇ¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2012¡Á2024Ç¯¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷·Ù»ëÄ£Ê¸½ñÁÜºº´±¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚµþ¹á¼ç±é¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡×6Ç¯¤Ö¤êºÆ»ÏÆ°
¢¡¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡×¹õÅç·ëºÚ¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÍýº»¤òµß¤¦¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢º£Ç¯¤â¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤òÊ£¿ô¹µ¤¨¤ë20Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡¦¹õÅç·ëºÚ¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²Àï¡£¼ç±é¡¦ÎëÌÚ¤È¿·¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£
¹õÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¥ã¥êÁÈ¤ÎÍýº»¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¾Íè¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¦Î¦±üÆüÌ¾»Ò¡£²áµî¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç¤Ï¡Ö·ÐÍý¤Îµ´¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤âÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆüÌ¾»Ò¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¤é»Ö´ê¤·¡¢6·¸¤Î·¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¿·Ç¤·¸Ä¹¡¦ÆüÌ¾»Ò¤Ï6·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éô½ðÇÑ»ß¤Î´íµ¡¤òÊ¤¤¹µßÀ¤¼ç¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÌ¾»Ò¤Ï¤Þ¤À29ºÐ¡½¡½¡Ö¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ç¯²¼¾å»Ê¡×¤Ë¡¢Íýº»¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆüÌ¾»Ò¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íýº»¤Î¿´¤ÏºÆ¤ÓÌöÆ°¡£Æñ²ò¤ò¶Ë¤á¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÄ©¤à¡£
¢¡¡ÖÌ¤²ò·è¤Î½÷¡×µÓËÜ¤ÏÂç¿¹Èþ¹á ¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤¬º£²ó¤â¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°
