´ûÊóÄÌ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖY!mobile¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ5GÂÐ±þ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Önubia S2¡Ê·¿ÈÖ¡§A504ZT¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÏ©¤Ï¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¼è°·Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤Ï21,888±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈÎÇä»Üºö¡Ö¿·¥È¥¯¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊA¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢48²óÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ25¥«·îÌÜ°Ê¹ß¤ËÆÃÅµ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÍâ·îËö¤Þ¤Ç¤ËÊÖµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÄºÄ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢MNP¤ª¤è¤Ó¿·µ¬·ÀÌó¤Ê¤é1±ß¡¿·î¡ß24²ó¡ÊÁí³Û24±ß¡Ë¡¢SoftBank¤äLINEMO¤«¤é¤ÎÈÖ¹æ°Ü¹Ô¤äµ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ê¤é456±ß¡¿·î¡ß24²ó¡ÊÁí³Û10,944±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ênubia S2¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia S2¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊÈ¢¡Ë
nubia S2¤ÏZTE»±²¼¤ÎNubia Technology¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Önubia¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æº£Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Önubia S 5G¡×¤ËÂ³¤¯¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢nubia S¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²áµî¤ËSoftBank¤äY!mobile¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëZTE¤Î¡ÖLibero¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖLibero 5G¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â5G¤ä¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢ËÉ¿å¡ÊIPX5¤ª¤è¤ÓIPX8¡Ë¤äËÉ¿Ð¡ÊIP6X¡Ë¡¢ÂÑ¾×·â¤Ê¤É¤ÎÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾ÊÄ´Ã£´ð½à¤È¤Ê¤ëµ¬³Ê¡ÖMIL-STD-810H¡×¡Ê18¹àÌÜ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¹â²¹¤ä¹â°µ¤ÎËÉ¿åµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëIPX9¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹â¤¤ËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤ËUnisocÀ½¡ÖT8100¡×¡Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡Ö2.2GHz Arm Cortex-A76¥³¥¢¡ß2¡Ü2.0GHz Arm Cortex-A55¥³¥¢¡ß6¡×¡¢¥¯¥¢¥Ã¥É¥³¥¢GPU¡Ö650Hz Arm Mali-G57 MP4¡×¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤ÆÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤¬nubia S2 5G¤Î4GB¤«¤é6GB¤ËÁýÎÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï128GB¤Ç¡¢³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤·¤ÆmicroSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊºÇÂç1TB¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Ænubia S 5G¤ò´Þ¤á¤¿Libero 5G II°Ê¹ß¤Ç¤Ï¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia S2¤òÈ¢¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
nubia S2¤ÎÆ±ºÉÊ°ìÍ÷
nubia S2¤ÎËÜÂÎ¤òÆ©ÌÀ¤ÊÂÞ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
È¢¤ÏÈó¾ï¤Ë´ÊÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¾åÌÌ¤ËÀ½ÉÊÌ¾¡Önubia S2¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢Ì¾¡ÖY!mobile¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤Ë·¿ÈÖ¡ÖA504ZT¡×¤äËÜÂÎ¿§Ì¾¡¢À½ÉÊÀ½Â¤ÈÖ¹æ¡ÊIMEI¡Ë¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¢¤ÏÂ¦ÌÌ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉßµï¤Î¤¿¤á¤Î¸ü»æ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºÉÊ¤ânubia S2ËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢SIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ô¥ó¤È²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¡ÊÅ½ÉÕºÑ¡Ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¤ª¤è¤ÓÊÝ¾Ú½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿»æÎà¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¤éÊÌÅÓ¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²èÌÌ¤Ïnubia S 5G¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§20¤Î½ÄÄ¹¤ÊÌó6.72¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2400¥É¥Ã¥È¡ËTFT±Õ¾½¤Ç¡¢²èÌÌÀêÍÎ¨¤Ï92¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¹â¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó1600Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.07·¿¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF3.0¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥33mm¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÅÅ¸»¥¡¼¤Ë»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥¡¼¤ä²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¤ÎÂ¾¤ËÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤òµ¯Æ°¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥É¥¡¼¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¡×¤â°ú¤Â³¤¤¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia S2¤Î²èÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµÌÌ¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ì¡¼¥È¡ÊPET¡ËÀ½¤Î²èÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
²èÌÌ¤òÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Înubia S2¤ÎÀµÌÌ¡£½é´üÀßÄê´°Î»Ä¾¸å¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ
nubia S2¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£²èÌÌ¤Ï¥¢¥×¥ê°ìÍ÷
¤Þ¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÄÌÏÃ¤Ê¤ÉÍÑ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ê¼õÏÃ¸ý¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±¦Â¦¤Ë¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤È¾ÈÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ï¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥·¥ë¥¯°õºþ¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¡ÊPC¡Ë¤È¥Ý¥ê¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥á¥Á¥ë¼ù»é¡ÊPMMA¡Ë¤Îº®¹ç¼ù»é¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢Â¦ÌÌ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¡ÊGF¡Ë¤ò20¡óº®¤¼¤Æ¶¯ÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëPC¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó167¡ß77¡ß8.0mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó189g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6.7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤á¤Ç¡¢»ý¤Ã¤¿´¶¤¸¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÂç²èÌÌ¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Á¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢ÇØÌÌ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼Á´¶¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ØÌæ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢ÅÅ¸»¥¡¼¤Ï¤Ä¤ä¾Ã¤·ÅÉÁõ¤Î¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌ¥¡¼¤Ï¤Ä¤ä¾Ã¤·ÅÉÁõ¤ÎPC¤ÈÇ®²ÄÁºÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡ÊTPU¡Ë¤Îº®¹ç¼ù»é¤È¤Î¤³¤È¡£
nubia S2¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÎÇØÌÌ¡£º¸¾å¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤ë¡Önubia¡×¥í¥´¤ÏÅÉÁõ¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î±¦¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥È¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¤Ë¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
nubia S2¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«
ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ª¤è¤Ó¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£ÅÅÃÓ¤ÏÂçÍÆÎÌ5100mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢3Ç¯¸å¤âºÇÂçÍÆÎÌ¤ò92¡ó°Ê¾å°Ý»ý¤Ç¤¡¢Ä¹´ü´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Â³ÂÔ¼õ»þ´Ö¤Ï5G¤ÎSA¤ÇÌó271»þ´Ö¡¢NSA¤ÇÌó354»þ´Ö¡¢4G¤ÎFDD-LTE¤ÇÌó545»þ´Ö¡¢AXGP¤ÇÌó535»þ´Ö¡¢Ï¢Â³ÄÌÏÃ»þ´Ö¤Ï5G¡ÊVoNR¡Ë¤ÇÌó1002Ê¬¡¢4G¡ÊVoLTE¡Ë¤ÇÌó2760Ê¬¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó63Ê¬¡ÊUSB Type-C PD-PPSÂÐ±þ AC¥¢¥À¥×¥¿»ÈÍÑ»þ¡Ë¡£
¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¡ÖÇØ·Ê¤Ü¤«¤·»£±Æ¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥«¥á¥éµ¡Ç½¤È¤·¤ÆAI¥·¡¼¥ó¼±ÊÌ¡Ê¥Ú¥Ã¥È¤ä²Ö¡¢ÎÁÍý¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤äÎ¹¹ÔÀè¤Î·Ê¿§¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»ÅÁð¤â´ÊÃ±¤Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥â¡¼¥É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁö¤ë¤¿¤Ó¡¢Ä·¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ì½Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤ÎÌöÆ°´¶¤ò¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤»¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤È¸å¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÆ±»þ¤Ë1ÅÙ¤Ç»£¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é¡×µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.5·¿¡Ë¡Ü¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊF1.8¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥21mm¡Ë
¡¦Ìó500Ëü²èÁÇCMOS¡ÜÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥11mm¡Ë
nubia S2¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¶ñ¹ç¡£°Õ³°¤È½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¯¤È¥«¥¿¥«¥¿¤·¤Þ¤¹
nubia S2¤ÎÉ¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Î»£±Æ²èÌÌ¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¡Ë¤È´Ê°×ÀßÄê²èÌÌ¡£º¸¾å¤Î¾ÜºÙÀßÄê¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½
É¸½à¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¤ä¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡¢¡Ö¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖÌë·Ê¡×¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¡×¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥ÁÏª¸÷¡×¡¢¡ÖÃ±¿§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥â¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¸÷³Ø0.5ÇÜÁêÅö¤Î¤Û¤«¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤è¤ë¸÷³Ø2ÇÜÁêÅö¤äºÇÂç10ÇÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½é´üÀßÄê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê1¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê2¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê3¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø0.5ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê4¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø1.3ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê5¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø2ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê6¡Ë²°³°¡¢À²¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø3ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê7¡Ë²°³°¡¢Ìë¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
¥µ¥ó¥×¥ë¡Ê8¡Ë¼¼Æâ¡¢·Ö¸÷Åô¡¢¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¸÷³Ø1ÇÜ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤ÏUSB Type-CÃ¼»Ò¤ª¤è¤ÓµÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊUSB PD¡Ë¡¢Wi-Fi 5¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac½àµò¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.0¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¡§GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo¤Ê¤É¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÃÏ¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡ÊÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢½ÅÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¢¶ÛµÞÂ®Êó¥á¡¼¥ë¡¢¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°¡¢Wi-Fi¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¡Ê10Âæ¡Ë¤Ê¤É¡£SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ë5G¤ËÂÐ±þ¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
5G NR: n1, n3, n28, n77
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
nubia S2¤Î¾å²¼Â¦ÌÌ¡£¾åÂ¦¤Ë¤Ï¶õµ¤·ê¤È¥µ¥Ö¥Þ¥¤¥¯¡¢²¼Â¦¤Ë¤Ï3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤È¥á¥¤¥ó¥Þ¥¤¥¯¡ÊÁ÷ÏÃ¸ý¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢³°Éô¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
nubia S2¤Îº¸±¦Â¦ÌÌ¡£º¸Â¦¤Ë¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¤ª¤è¤ÓmicroSD¥«¡¼¥É¤Î¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡Ê¥È¥ì¥¤¡Ë¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤È²»ÎÌ¾å²¼¥¡¼¡¢»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿ÅÅ¸»¥¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ï°ìÉô¤Ç¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
|À½ÉÊ
|nubia S2
|nubia S 5G
|Libero 5G IV
|Libero 5G III
|Libero 5G II
|Libero 5G
|²èÌÌ
|6.7·¿FHD+±Õ¾½
|6.7·¿FHD+±Õ¾½
|6.6·¿FHD+±Õ¾½
|6.67·¿FHD+Íµ¡EL
|6.67·¿FHD+±Õ¾½
|6.5·¿FHD+±Õ¾½
|Âç¤¤µ
|167¡ß77¡ß8.0mm
|168¡ß77¡ß8.7mm
|166¡ß76¡ß8.6mm
|169¡ß78¡ß9.1mm
|169¡ß78¡ß8.8mm
|166¡ß77¡ß9.2mm
|½Å¤µ
|189g
|197g
|194g
|207g
|200g
|201.7g
|SoC
|Unisoc T8100
|Unisoc T760
|MediaTek Dimensity 700
|Qualcomm Snapdragon 690
|ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼
|6GB
|4GB
|ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|128GB
|64GB
|ËÉ¿å¡¿ËÉ¿Ð
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX8¡¢IPX9¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX8¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX7¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX7¡Ë¡¿¡û¡ÊIP5X¡Ë
|»ØÌæÇ§¾Ú
|Â¦ÌÌ
|Â¦ÌÌ
|ÇØÌÌ
|²èÌÌÆâ
|Â¦ÌÌ
|ÇØÌÌ
|ÅÅÃÓÍÆÎÌ
|5100mAh
|5000mAh
|4420mAh
|4120mAh
|3900mAh
|3900mAh
|¥¤¥ä¥Û¥óÃ¼»Ò
|¡û
|¡¼
|¡¼
|¡¼
|¡¼
|¡û
|¿§
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ö¥ë¡¼
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ñ¡¼¥×¥ë
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ô¥ó¥¯
|¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ö¥ë¡¼
¥ì¥Ã¥É
|SIM
|nanoSIM¡ÜeSIM
|nanoSIM¡ÜeSIM
|nanoSIM¡ÜeSIM
|nanoSIM¡ÜeSIM
|nanoSIM¡ÜeSIM
|nanoSIM
OS¤ÏAndroid 15¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤Ê¤É¤¬¥¿¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯É½¼¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤è¤¯»È¤¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥â¡¼¥É¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¶ÛµÞ»þ¤ËÂç²»ÎÌ¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÅÅÏÃÈ¯¿®¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÁ÷¿®¤ò¹Ô¤¨¤ë¡ÖËÉÈÈ¥¢¥é¡¼¥à¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥×¥êÍøÍÑÀ©¸Âµ¡Ç½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»Ò¶¡¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÃÎ¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¥¢¥×¥êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï²¼Éô¤Î¡Ö¡ß¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
Ê¸»úÆþÎÏ¤Ï¡ÖGboard¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¡Ê¥É¥í¥ï¡¼¡Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¤ÈÀßÄê¤ÎÂè1³¬ÁØÌÜ¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥Î¡¼¥È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¬¥¤¥É¡¢PayPay¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½
ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ï½é´üÀßÄê´°Î»Ä¾¸å¤Ç18.35GB¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤¬109.65GB¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£RAM¤ÏºÇÂç6GB¤¬³ÈÄ¥²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï½é´ü¾õÂÖ¤Ç¤Ï¼«Æ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÆ°¤Ç60Hz¤ä90Hz¡¢120Hz¤Ë¸ÇÄê²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¥ê¥»¥Ã¥È ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤ÂÐ±þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ãµî¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀßÄê¤Ï´ðËÜ¤ÎÂ¾¤Ë¡ÖAI½¼ÅÅ¡×¤È¡Ö80¡ó¤Î¾å¸Â¡×¤¬ÍÑ°Õ¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£AI¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ò²þÁ±²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢ÍÀþ¤Ë¤è¤ëµëÅÅµ¡Ç½¤Ë¤ÏÂÐ±þ¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÊÅÅÎÏÀßÄê¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
AIµ¡Ç½¡Önubia AI¡×¤ä¡ÖGemini¡×¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ±»þÄÌÌõ¡×¤ä¡ÖAiÄÌÏÃ¡×¡¢¡ÖAIÆþÎÏ¡×¡¢¡ÖAIº¾µ½ËÉ»ß¡×¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
AIÄÌÏÃ¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¤ÈAIÆþÎÏ¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë¤ÎÀßÄê²èÌÌ
ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡õÁàºî¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÊÒ¼ê¥â¡¼¥É¡¢ÄÌÏÃÏ¿²»¡¢Î±¼éÏ¿¡¢¥¢¥×¥êÈóÉ½¼¨¡¢²èÌÌ¤òµÏ¿¡¢¥¢¥×¥ê¥¯¥í¡¼¥ó¡¢²èÌÌ¥¨¥Ã¥¸¤Î¥ß¥¹¥¿¥Ã¥Á¤ÎËÉ»ß¡¢¥¿¥Ã¥ÁÌµ¸ú²½¥â¡¼¥É¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°ÅÅ¸»ON/OFF¤ÎÀßÄê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Êä½õ¡¢Google Gemini¤Î¥¦¥§¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤¬²ÄÇ½
ÄÌÏÃÏ¿²»¤Ï¼«Æ°Ï¿²»¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥¿¡¼¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥é¥¤¥È¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ËÉÈÈ¥¢¥é¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤òÀßÄê²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
ËÉÈÈ¥¢¥é¡¼¥à¤Ï¥¢¥é¡¼¥à¤òÌÄ¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢SMS¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ²èÌÌ¤òON¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¥¹¥Þ¡¼¥È¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¡£½é´ü¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡Ö2G¤òµö²Ä¡×¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¶´ðÃÏ¶ÉÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ðÊó¡Ê²èÁü¡áº¸¡Ë¤ÈÇ§¾Ú¾ðÊó¡Ê²èÁü¡á±¦¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ§¾Ú¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ»Å¬¡×¡Ë¤ÎÈÖ¹æ¤ÏÅÅÇÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹©»öÀß·×Ç§¾Ú¡ÊR¡Ë¤¬¡Ö204-B01094¡×¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯µ»½Ñ´ð½àÅ¬¹çÇ§Äê¡ÊT¡Ë¤¬¡ÖHPQ250008204¡×¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñÀ½¡ÊMade in China¡Ë¤Ç¤¹
¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAnTuTu Benchmark¡×¡Êv11¡Ë¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢65ËüÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥¹ç¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏMediaTekÀ½¡ÖDimensity 6300¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖAQUOS wish5¡×¤ä¡ÖOPPO A5 5G¡×¤Ê¤É¤Î55ËüÄøÅÙ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
https://youtu.be/Ku7JOFlG74E
|À½ÉÊÌ¾
|nubia S2¡Ê¥Ì¥Ó¥¢¡¦¥¨¥¹¡¦¥Ä¡¼¡Ë
|¥µ¥¤¥º
|Ìó167¡ß77¡ß8.0mm¡ÊÆÍµ¯Éô½ü¤¯¡Ë
|¼ÁÎÌ
|Ìó189g
|ËÜÂÎ¿§
|¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
|¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
|Ìó6.7¥¤¥ó¥ÁHD+¡Ê1080¡ß2400¥É¥Ã¥È¡Ë
TFT±Õ¾½
|HDRÉ½¼¨
|¡¼
|¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë
|Unisoc T8100
|CPU
|¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¡Ê2.2GHz Arm Cortex-A76¥³¥¢¡ß2¡Ü2.0GHz Arm Cortex-A55¥³¥¢¡ß6¡Ë
|GPU
|¥¯¥¢¥Ã¥É¥³¥¢¡Ê650Hz Arm Mali-G57 MP4¡Ë
|ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë
|6GB
|ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|128GB
|³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|microSD¡¿microSDHC¡¿microSDXC¡ÊºÇÂç1TB¡Ë
|¥ê¥¢¥«¥á¥é
|Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÜÌó500Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é
|¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é
|Ìó1600Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º
|¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ
|5100mAh¡Ê¼è³°ÉÔ²Ä¡Ë
|ÀÜÂ³Ã¼»Ò
|USB Type-C
|¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ
|¡¼
|À¸ÂÎÇ§¾Ú
|»ØÌæ¡¢´é
|ËÉ¿å¡¿ËÉ¿Ð¡¿ÂÑ¾×·â
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX8¡¢IPX9¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë¡¿¡û¡ÊMIL¡Ë
|¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡¿NFC¡Ë
|¡û¡¿¡û
|¥ï¥ó¥»¥°¡¿¥Õ¥ë¥»¥°
|¡¼¡¿¡¼
|¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»
|¡û
|¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°Æ±»þÀÜÂ³¿ô¡ÎWi-Fi¡¿USB¡¿Bluetooth¡Ï
|10Âæ¡¿1Âæ¡¿4Âæ
|ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë
|IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac½àµò
|Bluetooth
|Version 5.0
|ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Î¼õ¿®»þ¡¿Á÷¿®»þ¡Ï
|5G¡§1.8Gbps¡¿159Mbps
4G¡§525Mbps¡¿46Mbps
|VoLTE¡¿VoLTE¡ÊHD+¡Ë
|¡û¡¿¡¼
|SIM
|nanoSIM¥«¡¼¥É¡ß1¡ÜeSIM¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¡Ë
|OS
|Android 15
|¥á¡¼¥«¡¼
|ZTE
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
