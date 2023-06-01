Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï£±¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£²·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£24Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ñ¥¹¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï32Ê¬¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£³Ê¬¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï60Ê¬¤Ë£²ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£¥Á¥å¥Ð¥ó¥Á¥ã¥é¤È¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ò²¼¤²¡¢Á°ÅÄ¤È´ú¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Áª¼ê¸òÂå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¿·â¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥¹¥Æ¥£¤¬CK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ÎºÝ¤ËÁê¼ê¤Î¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢VAR²ðÆþ¤ÎËö¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£²¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡Àï¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂè£²¥ì¥°¤Ç¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±¡Ý£¸ÂçÇÔ¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÁûÁ³¡Ö²æ¡¹¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡ÚU-16ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£24Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ñ¥¹¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï32Ê¬¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï60Ê¬¤Ë£²ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£¥Á¥å¥Ð¥ó¥Á¥ã¥é¤È¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ò²¼¤²¡¢Á°ÅÄ¤È´ú¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡Áª¼ê¸òÂå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¿·â¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢73Ê¬¤Ë¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥¹¥Æ¥£¤¬CK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ÎºÝ¤ËÁê¼ê¤Î¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢VAR²ðÆþ¤ÎËö¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£²¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡Àï¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂè£²¥ì¥°¤Ç¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±¡Ý£¸ÂçÇÔ¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÁûÁ³¡Ö²æ¡¹¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡ÚU-16ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡