[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](Tottenham Hotspur Stadium)

¢¨25:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ª

DF 3 ¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¡¼¥·¥ó

DF 14 ¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤

DF 24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹

DF 37 ¥ß¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó

MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã

MF 8 ¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥¹¥Þ

MF 22 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼

FW 7 ¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º

FW 29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë

FW 39 ¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë

¹µ¤¨

GK 40 ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó

DF 38 Souza

DF 76 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥í¥¦¥º¥¦¥§¥ë

MF 52 ¥«¥é¥à¡¦¥ª¥ë¥»¥·

MF 68 ¥ë¥«¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È

FW 9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó

FW 11 ¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë

FW 19 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±

FW 79 J. Wilson

´ÆÆÄ

¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë

[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä

DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð

DF 5 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨

DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹

DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼

MF 10 ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼

MF 36 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£

MF 41 ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹

FW 7 ¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«

FW 14 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å

FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë

¹µ¤¨

GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬

DF 3 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é

DF 33 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê

DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼

MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢

MF 16 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë

FW 9 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹

FW 11 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê

FW 20 ¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±

´ÆÆÄ

¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹