¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àvs¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](Tottenham Hotspur Stadium)
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ª
DF 3 ¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¡¼¥·¥ó
DF 14 ¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤
DF 24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹
DF 37 ¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó
MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã
MF 8 ¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥¹¥Þ
MF 22 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼
FW 7 ¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º
FW 29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë
FW 39 ¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë
¹µ¤¨
GK 40 ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
DF 38 Souza
DF 76 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥í¥¦¥º¥¦¥§¥ë
MF 52 ¥«¥é¥à¡¦¥ª¥ë¥»¥·
MF 68 ¥ë¥«¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È
FW 9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó
FW 11 ¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë
FW 19 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±
FW 79 J. Wilson
´ÆÆÄ
¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë
[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
DF 5 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨
DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
MF 10 ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼
MF 36 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
MF 41 ¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹
FW 7 ¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«
FW 14 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å
FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
¹µ¤¨
GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬
DF 3 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 33 ¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê
DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼
MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
MF 16 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë
FW 9 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
FW 11 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
FW 20 ¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±
´ÆÆÄ
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿
