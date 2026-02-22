マンチェスター・シティはプレミアリーグ第27節でニューカッスルと対戦。2-1と勝利を収めた。イングランド代表DFニコ・オライリーが2得点を決めるという活躍ぶりだった。



シティはこれでプレミアリーグ3連勝。一方、首位アーセナルは過去8試合わずか3勝と、勢いがなくなってきた。実質的なポイント差は「2」であり、したがって直接対決を含む残りの試合を全勝すれば自力で優勝を手にできる立場にシティはいる。しかし、ペップ・グアルディオラ監督は試合後、残りの11試合をすべて勝つことは難しいと語った。





「明日は何が起こるかわからない。もちろん今はアストン・ヴィラがさらに2ポイント、さらにチェルシーも2ポイントを奪われ（ともに今節ドロー）、リーグ首位にさらに近づいた。これは非常に良い兆候だ」「でも、きっと色々なことが起こるよ。アーセナルがどうなるかはわからないけど、（我々が）すべての試合に勝てるとは思えないんだ。これが私の考えだ。FAカップ、遠征、カラバオカップ決勝は代表戦の中断があるため状況は異なるけど、今後も多くの試合が行われ、負傷者も出て、多くのことが起こるだろう」「ニューカッスル戦は完璧な試合だったか？ ノー。理想的な試合だったか？ ノー。でも私たちはチームだった。チャンピオンズリーグの試合や、プレミアリーグでニューカッスルのようなチームと対戦するときに、私たちがなるべきチームになった。これが私たちがやるべきことだ」冷静に語ったペップ監督。アーセナルが失速しやはり今季もシティかと言われる状況となっても、ペップに油断や慢心はないようだ。