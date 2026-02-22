＜卒園のお祝い＞小学校入学後も使える物をプレゼントしたい！実際に何をもらうと嬉しかった？
多くの保育園や幼稚園では、園から卒園児に向けて卒園記念のプレゼントを贈ることが慣例となっているのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも「卒園式時にもらってよかったものを教えてください」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『「入学後にも実際に使えてよかった！」という物があったら教えていただきたいです！』
投稿者さんはお子さんが幼稚園に在園中で、このたび卒園児に向けた記念品を考えて準備する役員をしているそうです。記念品を選ぶ上で小学校入学後にも使える便利なものを検討しているため、ママたちに実際にもらってよかったものを尋ねていました。
『個人的なものなら消耗品や文房具（名前ペン、自由帳とか）やハンカチ、ポケットティッシュとか。無難で定番な物がいいと思う』
『木製の名入れハンガーを記念品にもらったけどよかったよ』
『名前シールをもらったときは「もう用意してあるし、使わないな」と思ったけど、今もガンガン使っているよ』
『B4くらいのサイズのコルクボードをもらった。「使うかな？」と思っていたけど、壁に設置して、10年以上めちゃめちゃ活躍している』
幼稚園の卒園記念品となると、小学校に入学してからも学校生活で使える便利なアイテムや、勉強道具などが思い浮かぶのではないでしょうか。ママたちからもペンやノートなどいくらあっても困らない消耗品から、ハンカチやポケットティッシュなど、プライベートでも使うようなものまでさまざまなアイデアが寄せられていました。このように定番かつ無難な物であれば、誰もがもらっても「嬉しい」と思うかもしれませんね。
また卒園児1人ひとりの名前が刻まれたハンガーやシールといったコメントもありました。名前入りのアイテムはその人だけのプレゼントという特別感も生まれますよね。さらにはコルクボードをもらったことがあるというママも。勉強机の上やリビングの棚、壁などに設置すれば、家族内で情報を共有できたり、写真を貼ってインテリアにできたりと多様な使い方ができるかもしれませんね。
進学する小学校の指定もあるから注意して
『わが子の小学校は給食の際にランチョンマットと手拭き用ハンドタオルを持参する必要があって、保育園からいただいた丈夫なランチョンマットがありがたかった』
『ランチョンマット、連絡帳入れ、ブザーは学校によってさまざまだからやめたほうがいい』
『防犯ブザー、穴の開かない名札クリップかな。連絡帳袋とか持ち物は学校から指定されるものもあって、学校によって違うからなあ』
多くの小学校では、入学前に準備しておかなければならない給食用のランチョンマットや防犯ブザー、連絡帳袋、縄跳び、名札などがありますよね。これらをプレゼントにするアイデアもありますが、こうした学校生活で使う道具は学校によっては指定のものを業者から一斉購入したり、サイズや色、デザインが指定されていたりすることもあります。そのため卒園記念品のプレゼントでもらっても、逆に困ってしまうケースもあるようです。実際にもらって嬉しかったというママもいれば、「もらったけれど使えなかった」というママもいました。
今も使っている！小学校高学年まで長く使えたのは
『古い話だけど、私が卒園式でもらったもので役に立ったのは国語辞典。子ども向きではないものだったから高校生くらいまで愛用していた』
『ちょっとお高いリュックを入学祝いに買ってもらって、6年生の今も使っている。校外学習や遠足、運動会とかはリュックが必要だし、遊びに行くときも使っている』
『絵の具セット。小5の今も使っている』
『折り畳み傘が学校の置き傘にできるから使い倒せた』
『消しゴムは本当に何個も必要。消しゴムカスクリーナーも毎日使っている』
このほかにも小学校高学年や中学校になっても使えたプレゼントとして、国語辞典やリュック、絵具セット、折りたたみ傘、消しゴムや消しゴムクリーナーといったものが挙げられていました。国語辞典は卒園児や小学校入学直後にはまだあまり使わないかもしれませんが、学習が進んでいくうちに重宝していきますよね。一家に一冊あれば子どもの知的好奇心に合わせて使えるので、親も嬉しいのではないでしょうか。
また丈夫なリュックはプライベートだけでなく、校外学習や遠足など、ランドセル以外の日にも背負っていけるので使う機会は多いかもしれませんね。絵具や書道といったお稽古道具セットも、子どもの興味関心を広げてくれるアイテムとして重宝しそうです。折り畳み傘は小学生の間は何度も折ったり、なくしたりするために「何本あっても助かる」というコメントが寄せられていました。今回さまざまな卒園記念品のアイデアが届きましたが、いずれも小学校入学以降も重宝するものばかりでした。投稿者さんはぜひママたちからのアドバイスを参考に、ベストな記念品を選んでほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩 イラスト・松本うち