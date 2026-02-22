元カレからの“モラハラ”発言で恋愛にトラウマを抱えるキャバクラ嬢が、印象激変のヘアチェンジを遂げ「優勝ですね！」と大喜びする場面があった。

【映像】20歳キャバ嬢が大人の女性に 激変姿

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング6位の“金沢を背負う最年長”マエダジュンが担当することになったのは、「Club RIO ROPPONGI」に所属するキャバクラ嬢のみのりさん。 「キャバ嬢になる2〜3カ月前までお付き合いしていた人がいたんですけど、その人がモラハラ気質で。人生で一番傷ついた言葉、『ブスが調子に乗るなよ』って言われて、あまり恋愛に踏み込めなくなった」と、過去の経験がトラウマになったことを打ち明けた。

みのりさんが希望するのは、自分に自信が持てる、大人な雰囲気を醸し出すヘアスタイル。マエダは「ひし形のシルエットにしたほうが顔が締まって見えるのと、ここ（首から下）で揺れ感を出す。巻いた時に大人っぽさが出せたらと思います」と、顔周りにレイヤーを入れる“大人かわいい”スタイルを提案し、施術を行った。

完成したのは、上品さを兼ね備えたベージュ系のカラーでツヤ感を出し、ひし形のシルエットで大人かわいく仕上げたスタイル。根元はダークトーンで抑え、徐々に明るくしていくカラーデザインで大人の魅力を引き出した。

鏡で自身の姿を見たみのりさんは、「めっちゃかわいい！ えー！ やば！ 全然印象違いますね。優勝ですね、これ（笑）」と大絶賛だった。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣とタレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が“恋髪見届け人（MC）”を務める。