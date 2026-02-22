自身のコスメブランド立ち上げ

フィギュアスケートで2016年の世界ジュニアを制し、現在はアイスショーでも活躍する本田真凜さんが22日、自身のインスタグラムを更新。コスメブランドを立ち上げたことを報告した。

「お知らせ この度、念願のコスメブランド【Luarine（ルアリン）】を立ち上げました」

本田さんは、メイクアップした自身の写真とともに投稿。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい” 幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日ついにこの日を迎えられたこと、本当に本当に嬉しく思います」と歓喜した。

商品開発、デザイン、ブランディングなど全て自分自身が携わったそうで、「強いこだわりや想いを全て妥協せず商品に込めることが叶いました」と明かした。さらに、ブランド立ち上げにおけるメッセージをこのように記した。

「ルアリンは、メイクがくれた“光”の記憶から生まれました。

大好きなメイクは、いつも私に勇気や自信を与えてくれる存在です。

ほんの少し光を重ねるだけで、気持ちがすっと明るくなる。頑張りたい日に手に取る色が、そっと背中を押してくれる。

そんな変化に、何度も支えられてきました。

特別な日だけじゃなくて、なんでもない日常にも、そっと寄り添ってくれる。メイクには、そんな力があると思っています。

ルアリンが、日常の中にやさしく光を灯せる存在になれたら嬉しいです」

商品は、3月18日より全国発売開始される。



（THE ANSWER編集部）