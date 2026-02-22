藤井風、学生時代のレアショット公開「なかなかのお宝写真」「若い〜」「めっちゃ青春」
歌手の藤井風（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。“貴重”な学生時代の写真を公開した。
【写真】「なかなかのお宝写真」「若い〜」“短髪黒髪”の学生時代を公開した藤井風
藤井は英語で「We miss old black-haired Japanese Kaze」（昔の黒髪の日本人風が懐かしい）とつづり、黒髪短髪だった頃の写真を3枚投稿。体操服や制服姿でおどけたポーズを見せるなど、今とはまた違ったあどけなさが感じられる。
この姿にファンからは、「若い〜 楽しそう」「なかなかのお宝写真 放出してくれてあざっす」「最高すぎwww」「めっちゃ青春」「かっわいぃぃぃーーー」などの反響が寄せられている。
