¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ò¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡£°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¼è¾Ã¤·¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¸·È³»ö¾ð
2020Ç¯6·î¤Î¡ÖË¸³²±¿Å¾ºá¡×ÁÏÀß¤«¤é5Ç¯¡£·Ù»¡Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÅý·×»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡ÖÄÉ±Û¤·¡¦ÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¦È¯·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö14Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¾å¤Î¶¼°Ò¤Ïº¬Àä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Û¤É¸·È³²½¤¬¼þÃÎ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤¿º£¤Ê¤ª¡¢¤Ê¤¼ÌµËÅ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ºÇ¿·¤ÎË¡µ¬¤Ë¾È¤é¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿È¾¡¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¾·¤¤¤¿¡Ö¼êÄË¤¤Âå½þ¡×¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¼ã¤¤½÷À¤ò¾è¤»¤¿ÃæÇ¯ÃË¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä
¡¡ËÌ³¤Æ»ºß½»¤Î¹Ó°æÂÀ°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢¤è¤¯²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇÆ»Æâ¤òÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿¿¸å¤í¤ÇµÞ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¡£
¡¡ºÊ¤¬¡Ø¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄ©È¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Ö¤òº¸Â¦¤Ë´ó¤»¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤ÆÄÉ¤¤±Û¤¹¤è¤¦¤Ë¹ç¿Þ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¤¿¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄä¼Ö¤¹¤ë¤«¤é¡¢Áê¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ÈºÊ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¢¡Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçµÕÅ¾¡ª
¡¡¹Ó°æ¤µ¤ó¤¬¥É¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤ÏÄä¼Ö¤»¤º¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡£½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï¼ã¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¶²ÉÝ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÈ¯¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ó°æ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¡ÈµÕÅ¾·à¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸å¤í¤«¤éÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¹Ó°æ¤µ¤ó²ÈÂ²¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä¡Ä¡£
¡Ö±¿Å¾¼ê¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°Ò³Å¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«Ï©¸ª¤Ç½ù¹Ô¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¹Ó°æ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¶¹¤¤»³Æ»¤Ç¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¡ª
¡¡ÃÏÊý¤Ç²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸ÎÉÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£µÙÆü¤Ï»³±ü¤Î²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»³Æ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶áÊÕ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤¬Íè¤ë¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¶¹¤¤»³Æ»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸å¤í¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëËãÀ¸¤µ¤ó¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤¬Íè¤Æ¹²¤Æ¤ÆµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤¬5Ê¬¡Á10Ê¬ÄøÅÙÂ³¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤¬¡Ä¡Ä¡£
