五輪フィギュア“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手、寝そべり＆足バタバタエキシビションにネット騒然「反則級の可愛さ」「アイドルかと思った」

五輪フィギュア“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手、寝そべり＆足バタバタエキシビションにネット騒然「反則級の可愛さ」「アイドルかと思った」