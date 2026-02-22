五輪フィギュア“首傾げポーズ”話題・中井亜美選手、寝そべり＆足バタバタエキシビションにネット騒然「反則級の可愛さ」「アイドルかと思った」
【モデルプレス＝2026/02/22】2月21日、ミラノ・コルティナ五輪にてフィギュアスケートのエキシビションが行われた。フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手のパフォーマンスが話題を集めている。
【写真】17歳フィギュア新生、ネット上を沸かせた「可愛すぎる」姿
エキシビジョンでは、真っ赤な大人っぽい衣装で登場。終始笑顔で華麗に舞う姿で会場を魅了し、終盤には両膝をついて回転したのちに、頬杖をつき寝そべった姿で足をバタバタさせた愛嬌たっぷりの姿で会場のみならず、ネット上を沸かせた。
このパフォーマンスを受け、ネット上では「仕草が本当にキュート」「アイドルかと思った」「反則級の可愛さ」「釘付けになりました」「天真爛漫で素敵」と絶賛の声が相次いでいる。
2008年4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。TOKIOインカラミ所属。初出場となったミラノ・コルティナ五輪では、フィギュアの日本勢では最年少となるメダルを獲得。フリーの演技後に人差し指を口元に当てて可愛らしい“首傾げポーズ”を披露し、ネット上で「可愛すぎる」「守りたい笑顔」と反響が相次いだ。
さらに、日本テレビのスペシャルキャスターを務める嵐の櫻井翔や河合郁人などもテレビ出演時に中井選手のポーズを真似るなど、大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
