INI池崎理人、ストイックな肉体美際立つタンクトップ姿公開「生きた芸術品」「完璧すぎる」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/02/22】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式Instagramが、2月19日に更新された。池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の肉体美が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】24歳男性アイドル「上腕がムキムキ」鍛え上げられた肉体美
池崎は「鍛えてません（鍛えました）」とユーモアを交えてコメントし、「＃ビバラビINI」とグループ2作目の写真集「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」（講談社／2月24日発売）を表すハッシュタグを添えて写真を投稿。大理石調の室内を背景に、血管が浮き上がるほど引き締まった腕や厚みのある肩回りなど、ストイックに鍛え上げられた肉体が際立つタンクトップ姿を見せている。
この投稿には「生きた芸術品」「美しさが限界突破してる」「ほんと綺麗すぎる」「眼福」「努力の結晶」「完璧すぎる」「上腕がムキムキ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆池崎理人、鍛え上げられた肉体美公開
◆池崎理人の肉体美に反響
