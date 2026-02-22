2月22日 先行配信

「カースト最下位男子の異世界下剋上」

【拡大画像へ】

CLLENNは、日之影ソラ氏（原作）ともりとん氏（作画）によるマンガ「カースト最下位男子の異世界下剋上」、及びゴジュ氏による「人妻、配信中。～見られるたびに、女に戻っていく～」の先行配信をそれぞれピッコマ、コミックフェスタにて開始した。

「カースト最下位男子の異世界下剋上」

・ピッコマ「カースト最下位男子の異世界下剋上」のページ

・レーベル：コミックREBEL

【あらすじ】

クラスの女子たちに虐げられ、嘲られ、最底辺カーストに沈んでいた立華 歩（たちばな あゆむ）は、突如異世界召喚されてしまった。しかしそこで彼を待っていたのは、女性が優遇され、男性が卑下される世界だった…。過酷な地下労働を強いられる歩、そして折れかけた心で怒りを噛みしめた瞬間、彼の中に眠っていた禁断のスキル【支配者の眼（ヘルシャフト）】が覚醒する。虐げてきた者に反逆し、勝利をつかんだ歩の前に現れたのは第八王女のエイルだった。エイルと共に世界を変えるため、最底辺から始める異世界下剋上が幕を開ける──！！

「人妻、配信中。～見られるたびに、女に戻っていく～」

・コミックフェスタ「人妻、配信中。～見られるたびに、女に戻っていく～」のページ

・レーベル：DEDEDE

【あらすじ】

「私ってそんなに魅力的なの……？」愛する夫とのレスに悩み、女としての自信を失いかけていた平凡な主婦・沙織。彼女が孤独を埋めるために手を出したのは、素顔を隠した画面越しの"秘密のバイト"だった。見ず知らずの男たちから注がれる熱い視線と、欲望剥き出しの言葉が、忘れかけていた快感を呼び覚ます。だがその裏で、怪しく微笑む運営者は、かつて彼女を異常に愛した"狂気の男"だった――。「今度は離さない」逃げ場なき戦慄の堕ち妻サイコ・ラブサスペンス！

(C)日之影ソラ・もりとん／CLLENN

(C)ゴジュ／CLLENN