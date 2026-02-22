大人気インフルエンサーでグラビアアイドルの女性が、SNS上の「結婚しました」といった報告に焦りを感じる現状を明かす場面があった。

【映像】グラドル・ぽぽちゃんの撮影風景

『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」美容師の立場から、カットモデルは「キャバ嬢」「元ヤン」「ギャル」「ポールダンサー」「男の娘」「グラビアアイドル」の中からくじ引きで選ばれた。

ランキング4位の“ボブの申し子”だいあが担当することになったのは、グラビアアイドルのぽぽちゃん。SNS総フォロワー数は200万人を超えるが、「SNSを開けば『婚約しました』『結婚しました』。身近では仲良い子も最近彼氏ができた」と、恋愛に対する焦りを打ち明ける。

続けて、「かわいくなって、気持ちも入れ替えて、とっても良い人に出会いたいです」と、今回の施術に懸ける思いを語った。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-POPアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。