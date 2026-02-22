「今までスルーしてて損した気分だよ…」家計管理が捗る100均封筒

月謝袋って、習い事をしていないとあまり手に取らない存在。でも、家計管理や積み立て用として使ってみると、意外としっくりきます。ダイソーで見つけた封筒は、書き込み欄が多くて管理しやすいタイプ。月ごとの金額や日付を残せるので、お金の流れを把握しやすいです。家計を現金で管理したい人におすすめです！

商品情報

商品名：月謝袋（ジッパータイプ、スタンダード、7枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横130×縦220mm

内容量：7枚入

種類：日本語、英語

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480583693

今回ご紹介するのは、ダイソーの文具売り場に並んでいた『月謝袋』。

月謝袋という名前だけ見ると、習い事専用のアイテムに感じがちですが、実は家計管理や積み立て用としても相性がいい存在です。

英字デザインのシンプルな見た目で、いかにも「管理用」という堅さは控えめ。

封筒タイプなので、現金を分けて保管したい場面で使いやすいですよ。

価格は7枚入りで110円（税込）。複数枚入っているので、1枚ずつ用途を分けて使えます。

書き込める項目が多く管理が続きやすい！モチベアップにつながる！

オモテ面には、1月から12月までの欄が並び、日付や金額を書き込める仕様。

お金を受け取ったかどうかを記録できる項目もあり、管理・把握がしやすいです。

封筒の名目を書ける欄もあるので、旅費やイベント用など、目的別の管理がしやすい構成になっています。

ウラ面にはメモ欄。ちょっとした記録や補足を書き足せます。

表と裏を使って情報を残せるので、家計や積み立ての流れがわかりやすく、途中経過を確認しやすいのが◎

ジッパー式でしっかり封ができる！中身がこぼれにくく安心！

注目ポイントは、封筒の口がジッパーになっていること！

しっかり閉じられるので、小銭を入れても中身が落ちにくい作りです。

現金を出し入れする場面でも、封を切らずに使えるのが便利なポイント。

今回は、ダイソーの『月謝袋（ジッパータイプ、スタンダード、7枚）』をご紹介しました。

枚数も多く、コスパ面でも扱いやすく、個人的にずっと売っていてほしいアイテムです！

家計管理を現金で続けたい人や、目的別に少しずつ貯めたい人にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。