「今までスルーしてて損した気分だよ…」家計管理が捗る100均封筒
商品情報
商品名：月謝袋（ジッパータイプ、スタンダード、7枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横130×縦220mm
内容量：7枚入
種類：日本語、英語
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480583693
実は家計管理に向いてました！ダイソーの『月謝袋（ジッパータイプ、スタンダード、7枚）』
今回ご紹介するのは、ダイソーの文具売り場に並んでいた『月謝袋』。
月謝袋という名前だけ見ると、習い事専用のアイテムに感じがちですが、実は家計管理や積み立て用としても相性がいい存在です。
英字デザインのシンプルな見た目で、いかにも「管理用」という堅さは控えめ。
封筒タイプなので、現金を分けて保管したい場面で使いやすいですよ。
価格は7枚入りで110円（税込）。複数枚入っているので、1枚ずつ用途を分けて使えます。
書き込める項目が多く管理が続きやすい！モチベアップにつながる！
オモテ面には、1月から12月までの欄が並び、日付や金額を書き込める仕様。
お金を受け取ったかどうかを記録できる項目もあり、管理・把握がしやすいです。
封筒の名目を書ける欄もあるので、旅費やイベント用など、目的別の管理がしやすい構成になっています。
ウラ面にはメモ欄。ちょっとした記録や補足を書き足せます。
表と裏を使って情報を残せるので、家計や積み立ての流れがわかりやすく、途中経過を確認しやすいのが◎
ジッパー式でしっかり封ができる！中身がこぼれにくく安心！
注目ポイントは、封筒の口がジッパーになっていること！
しっかり閉じられるので、小銭を入れても中身が落ちにくい作りです。
現金を出し入れする場面でも、封を切らずに使えるのが便利なポイント。
今回は、ダイソーの『月謝袋（ジッパータイプ、スタンダード、7枚）』をご紹介しました。
枚数も多く、コスパ面でも扱いやすく、個人的にずっと売っていてほしいアイテムです！
家計管理を現金で続けたい人や、目的別に少しずつ貯めたい人にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。