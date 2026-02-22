櫻坂46が初登場1位！歌詞注目度ランキングに礼賛、miletらがランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、2月19日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「The growing up train」が初登場。2026年3月11日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。二期生の藤吉夏鈴が約2年9ヶ月ぶりにセンターを務める。MVでは、メンバーがスタンドマイクを使ったパフォーマンスのほか、カノンやディレイといった高度な振付を披露。グループの強みであるライブを彷彿とさせる、迫力ある映像に仕上がっている。監督を「自業自得」「UDAGAWA GENERATION」などのMVを手がけた池田一真が務めた。

3位、8位、10位には、礼賛の「ホレタハレタ」「GURA GURA」「不埒にキャッチー」がそれぞれランクイン。いずれも、2026年3月18日にCDリリースされるミニアルバム『キラーパス』収録曲だ。「ホレタハレタ」は先日MVも公開。数々のライブやフェスで行われ、SNSでも一部楽曲が先行公開され既に大きな話題を呼んでいる1曲だ。

4位には、jo0jiの「よあけのうた」がランクイン。2026年3月4日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游前編」エンディングテーマだ。MVの他、ライブ初披露の映像も公開されている。1月17日に開催されたjo0ji 1st album tour「あえかなる」追加公演Zepp Shinjukuでの模様だ。楽曲に込められた激しく上下する情緒の波を鬼気迫る勢いで歌唱するjo0jiとそれを支える8名のバンドメンバーによる演奏は圧巻そのものとなっている。

6位には、レミオロメンの「さあはじめよう」が初登場。2026年3月4日にリリースされるベストアルバム『SINGLES BEST+』に収録される新曲だ。共同プロデュース／Keyboardで、レミオロメン活動休止前にも数々の名曲を手がけた小林武史が参加。活動再開のスタートに相応しく、新たなる旅立ちや出会いへの高なる想いが込められており、その想いが溢れんばかりの曲の幕開け、さらに続く軽快なイントロから心が躍る1曲となっている。

7位には、miletの「The Story of Us」がランクイン。2026年3月4日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマだ。アニメとがコラボレーションしたスペシャルMVも公開。第2期の本編映像を使用。人々との穏やかな交流や、魔物や魔族との激しい戦いなどが巻き起こる旅路のなかで、フリーレン、フェルン、シュタルクの絆を深めていく姿が楽曲とともに紡がれている。

【2026年2月19日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 The growing up train／櫻坂462位 Honto／sumika3位 ホレタハレタ／礼賛4位 よあけのうた／jo0ji5位 ギラり／龍宮城6位 さあはじめよう／レミオロメン7位 The Story of Us／milet8位 GURA GURA／礼賛9位 初恋に似てる／AKB4810位 不埒にキャッチー／礼賛