【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 1−3 V・ファーレン長崎（2月21日／豊田スタジアム）

【映像】長崎FWの「理不尽キャノン砲」

V・ファーレン長崎のFWチアゴ・サンタナが、“黄金の左”で強烈なキャノンシュートを決めた。失点した元日本代表GKが唖然とするほどの鮮烈弾が話題となっている。

2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、長崎は名古屋グランパスと対戦。外国人FWたちの活躍で3ゴールを奪い、J1復帰後初勝利を収めた。

とりわけ圧巻だったのが、58分の先制点だ。ペナルティーエリア手前でMFマテウス・ジェズスから縦パスを受けたサンタナは、左足アウトサイドを使ったドリブルで名古屋のDF藤井陽也をかわす。スペースに持ち出し、勢いそのままに左足を振り抜いた。

ボールミート後に身体が飛び上がるくらい激しいフォロースルーで放ったシュートは、地を這う弾道でゴールに一直線。名古屋の元日本代表GKシュミット・ダニエルは両手を下げて正面でボールをキャッチしようとしたが、バウンドするごとに加速するシュートを止められない。手のひらをすり抜けて、ネットが揺れた。

圧巻ゴールを決めたサンタナは、両手を広げてアウェー席へ。駆けつけたチームメイトと喜びを分かち合った。その一方、失点を許したシュミット・ダニエルはボールが手をすり抜けた後に振り返り、ネットが揺れたことを確認して仰向けになる。ショックを隠しきれない様子だった。

「これぞサンタナ」の声も

解説の阿部翔平氏は「上手く前向きを作って振り向きましたね。あの低さだからこそ、入ったのかもしれません。速いシュートでした。そのスピードでシュミット選手の下を通しました」とコメントした。

豪快なゴールにファンもSNS上で反応。「格が違うわ」「これぞサンタナ」「サンタナそれ決めるんか」「相変わらず理不尽ゴール」「シュミット選手の壁を突破！」「剥がしたのも上手、素晴らしいチアゴ！」「清水時代の輝きが戻って来たんじゃないか？」「化け物やんけぇぇぇぇ」「うますぎ」「パンチ力がえぐい」と興奮している。

ブラジル出身で現在33歳のサンタナは、2021年に清水エスパルスに加入し、翌年にはJ1リーグ得点王を受賞。浦和レッズ（2024〜2025年）を経て今季から長崎と契約し、これが移籍後初ゴールとなった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

