ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子シングルに中立選手（AIN）として出場し、5位だったロシアの18歳アデリア・ペトロシアンはキレのある滑りで歓声を浴びた。

ゴールドのきらびやかな衣装でリンクに立ったペトロシアン。高さのあるジャンプとキレのある動きで会場を盛り上げた。フィニッシュでは尻もちをつき、照れ笑いも浮かべた。

視聴していたXのファンからは「体の使い方と表現の仕方が好き」「ダンスのキレが凄い！」「動きが本当にキレッキレ！」などと演技を称賛する声のほか、「何の意図があってエキシビに出したんだろう」「なんでペトロシアンなのかな」「呼ばれると思わなかったわ」「エキシビ出るの？」などと違和感を感じた様子の意見もあった。

ロシアのウクライナ侵攻により、ペトロシアンはAINとして出場。フリーでは出場選手で唯一、4回転トウループに挑むも転倒した。エキシビションには日本勢では鍵山優真、坂本花織、佐藤駿、中井亜美、三浦璃来、木原龍一組が参加している。



（THE ANSWER編集部）