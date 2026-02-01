プレミアリーグ 25/26の第27節 アストンビラとリーズの試合が、2月22日00:00にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、アントン・シュタハ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

31分に試合が動く。リーズのアントン・シュタハ（MF）がゴールを決めてリーズが先制。

ここで前半が終了。0-1とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

リーズは後半の頭から選手交代。ガブリエル・グズムンドソン（DF）からジャカ・ビヨル（DF）に交代した。

61分、アストンビラは同時に2人を交代。レオン・ベイリー（FW）、アマドゥ・オナナ（MF）に代わりジェイドン・サンチョ（FW）、ロス・バークリー（MF）がピッチに入る。

74分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からルーカス・ヌメチャ（FW）に交代した。

75分、アストンビラが選手交代を行う。エミリアーノ・ブエンディア（MF）からタミー・アブラハム（FW）に交代した。

84分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）からショーン・ロングスタッフ（MF）に交代した。

87分、アストンビラは同時に2人を交代。ドゥグラス・ルイス（MF）、マティ・キャッシュ（DF）に代わりラマーレ・ボガード（MF）、アンドレス・ガルシア（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分アストンビラが同点に追いつく。エズリ・コンサ（DF）のアシストからタミー・アブラハム（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は出場しなかった。

2026-02-22 02:10:09 更新