プロ・リーグ 25/26の第26節 デンデルとシントトロイデンの試合が、2月22日00:00にスタッド・バンロイにて行われた。

デンデルはブルーニー・シンバ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）、ロマン・クベット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。デンデルのノア・ムバンバ（MF）がゴールを決めてデンデルが先制。

20分、デンデルが選手交代を行う。ブルーニー・シンバ（FW）からモハメド・ベルテ（MF）に交代した。

24分シントトロイデンが同点に追いつく。後藤 啓介（FW）のアシストからイリアス・セバウィ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに35分シントトロイデンが逆転。伊藤 涼太郎（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分、デンデルは同時に2人を交代。リュク・マライニセン（DF）、ノア・ムバンバ（MF）に代わりクリシュトフ・コトン（MF）、マルソニ・サンブ（FW）がピッチに入る。

67分シントトロイデンが追加点。山本 理仁（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

68分、シントトロイデンが選手交代を行う。シメン・ユクレラー（DF）からアルブノール・ムヤ（FW）に交代した。

75分、シントトロイデンが選手交代を行う。伊藤 涼太郎（MF）からライアン・マーレン（MF）に交代した。

77分、デンデルは同時に2人を交代。ダビド・トセフスキ（FW）、コベ・コールズ（DF）に代わりネイサン・ロデス（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分シントトロイデンが追加点。後藤 啓介（FW）のアシストからアルブノール・ムヤ（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

その後もシントトロイデンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-4で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し90分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）は先発し75分までプレーした。35分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）はフル出場した。67分にゴールを決めた。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は90分から交代で出場した。

2026-02-22 02:00:46 更新