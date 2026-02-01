セリエA 25/26 第26節 ユベントス vs コモ 試合結果
セリエA 25/26の第26節 ユベントスとコモの試合が、2月21日23:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。
ユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）らが先発に名を連ねた。
11分に試合が動く。コモのアナスタシオス・ドウビカス（FW）のアシストからメルギム・ボイボダ（DF）がゴールを決めてコモが先制。
ここで前半が終了。0-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。
ユベントスは後半の頭から選手交代。ファビオ・ミレッティ（MF）からチコ・コンセイソン（FW）に交代した。
60分、コモが選手交代を行う。マルティン・バトゥリナ（MF）からセルジ・ロベルト（MF）に交代した。
その直後の61分コモが追加点。リュカ・ダクーニャ（MF）のアシストからマクサンス・カケレ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが0-2で勝利した。
なお、ユベントスは73分にマヌエル・ロカテッリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-02-22 01:10:19 更新