セリエA 25/26の第26節 ユベントスとコモの試合が、2月21日23:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、マクサンス・カケレ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。コモのアナスタシオス・ドウビカス（FW）のアシストからメルギム・ボイボダ（DF）がゴールを決めてコモが先制。

ここで前半が終了。0-1とコモがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。ファビオ・ミレッティ（MF）からチコ・コンセイソン（FW）に交代した。

60分、コモが選手交代を行う。マルティン・バトゥリナ（MF）からセルジ・ロベルト（MF）に交代した。

その直後の61分コモが追加点。リュカ・ダクーニャ（MF）のアシストからマクサンス・カケレ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、コモが0-2で勝利した。

なお、ユベントスは73分にマヌエル・ロカテッリ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 01:10:19 更新