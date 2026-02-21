²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢¡ÈºÂÄ¹¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂº¤¯¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÂº¤¯¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£²¬Éô¤¬Ì¼Ìò¤À¤Ã¤¿¹âÀÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÀ½¤ÎÉ½¾´¾õ¤ò»ý»²¤·¡¢¡ÖÉ½¾´¾õ¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤êÅÂ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¡È¤¢¤ì¡É¤ä¡¢¡È¤¢¤ì¡É¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ø·ù¤À¤ï¤Í¡ª±é¤¸¤ëµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ó¡¢³Ú²°¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ó¤±¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÂº¤¯¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¼èÄùÌò»ÊÇ·²ð¤³¤È¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¡¢É½¾´¾õ¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø·ù¤À¤ï¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø±é¤¸¤ëµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤¬¾¾Ìî²È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤¬¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£²¬Éô¤¬Ì¼Ìò¤À¤Ã¤¿¹âÀÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÀ½¤ÎÉ½¾´¾õ¤ò»ý»²¤·¡¢¡ÖÉ½¾´¾õ¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤êÅÂ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¡È¤¢¤ì¡É¤ä¡¢¡È¤¢¤ì¡É¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ø·ù¤À¤ï¤Í¡ª±é¤¸¤ëµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ó¡¢³Ú²°¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ó¤±¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÂº¤¯¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¾¾Ìî²È¼èÄùÌò»ÊÇ·²ð¤³¤È¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¡¢É½¾´¾õ¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø·ù¤À¤ï¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø±é¤¸¤ëµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï1²ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤¬¾¾Ìî²È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢»ÊÇ·²ð¤µ¤ó¤¬¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£