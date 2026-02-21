¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»Ø´ø´±¤¬ÆüËÜÂåÉ½DF¥³¥ó¥Ó¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¡ÄÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¡ÖºÇÂç¤Ç45Ê¬¡×¡¢ÈÄÁÒÞæ¤Ï¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤ÈÆ±DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£20Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß4°Ì¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü5»þ¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè24ÀáNEC¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÈÆ±FW¾®Àî¹Ò´ð¤ò¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¸½ºß3°Ì¤È½ÅÍ×¤ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉé½ýÃæ¤ÇÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤â³§¤µ¤ó¤Î¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈÄÁÒ¤ò´Þ¤á¤¿2Áª¼ê¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î1Æü¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÉÚ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç45Ê¬¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¸þ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿µ½Å¤Êµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤ÏÀè·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇ¸å¤Ë¸½ºß¤Ï·ç¾ìÃæ¡£8Æü¤ÎAZÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍâÀá¤Î¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉÚ°Â¤Ï1Æü¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç484Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß4°Ì¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü5»þ¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè24ÀáNEC¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÈÆ±FW¾®Àî¹Ò´ð¤ò¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¸½ºß3°Ì¤È½ÅÍ×¤ÊÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÉé½ýÃæ¤ÇÅÚÍËÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤â³§¤µ¤ó¤Î¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈÄÁÒ¤ò´Þ¤á¤¿2Áª¼ê¤Î·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤ÏÀè·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇ¸å¤Ë¸½ºß¤Ï·ç¾ìÃæ¡£8Æü¤ÎAZÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍâÀá¤Î¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÉÚ°Â¤Ï1Æü¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç484Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î2»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£