Ä¹ºê¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë(²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£

º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ë1-3¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë0-2¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Àï¤Ç½éÇòÀ±¡£¿·²ÃÆþFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬58Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢78Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾AT¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËºÆ¤Ó¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Ä¹ºê¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¡£³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¾¯¤·»ý¤Á±¿¤Ó¡¢º¸Â­°ìÁ®¡£Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£·Ú¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄã¤¤ÃÆÆ»¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£

·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ­²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿°ì·â¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¡×¡¢¡ÖÃÆÆ»¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿¶¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¡¢¡Ö¥Ð¥±¥â¥Îµé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÄ¹ºê¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£