·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¡ª¡¡Ä¹ºê¤Î10ÈÖ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¸«¤»¤¿²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¯°ì·â¡¡¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¡ÖÃÆÆ»¥¨¥°¤¤¡×
21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë1-3¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë0-2¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Àï¤Ç½éÇòÀ±¡£¿·²ÃÆþFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬58Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢78Ê¬¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¿·²ÃÆþ¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾AT¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËºÆ¤Ó¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿°ì·â¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¡×¡¢¡ÖÃÆÆ»¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿¶¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡×¡¢¡Ö¥Ð¥±¥â¥Îµé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¸¥§¥º¥¹¤ÏÄ¹ºê¤Î¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢²øÊª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
·Ú¤¯½³¤Ã¤Æ¤³¤Î°ÒÎÏ¡ª
¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥¸¥§¥º¥¹¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È
·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡ÈÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ëµé¡É¤Î°ì·â
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°
Ì¾¸Å²°¡ßÄ¹ºê
DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/iTcTbDQOPF